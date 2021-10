Błaszczak: wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku pierwsze czołgi Abrams trafią do polskiego wojska

Poinformował, że pod koniec października do Polski ma przyjechać sekretarz wojsk lądowych USA, po to, by omówić szczegóły zakupu czołgów Abrams. - Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku pierwsze egzemplarze czołgów Abrams trafią na wyposażenie Wojska Polskiego - powiedział Błaszczak.