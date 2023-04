Mariusz Błaszczak na ćwiczeniach abramsów: ich zadaniem będzie postawienie tamy nie do przebicia

Minister Błaszczak o zamykaniu "bramy brzeskiej"

- W połowie tego roku pierwsze egzemplarze abramsów trafią na wyposażenie Wojska Polskiego, trafią do 18. Dywizji Zmechanizowanej, "Żelaznej Dywizji", do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Zadaniem tego wojska, tych czołgów będzie zamknięcie bramy brzeskiej, a więc postawienie tamy nie do przebicia, która spowoduje, że gdyby agresor ewentualnie zdecydowałby się na zaatakowanie Polski, to po prostu mu się nie uda - powiedział.