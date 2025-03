Sejm zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu Błaszczaka

W środę poseł PiS i były szef MON Mariusz Błaszczak nie przyszedł na posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej, która zarekomendowała uchylenie mu immunitetu. Błaszczak nieobecność na komisji regulaminowej wytłumaczył dziennikarzom "innymi zajęcia w klubie parlamentarnym". Dodał, że choć wniosek go dotyczy, to jego zdaniem "wyrok już został wydany", a "oni już zdecydowali".

Błaszczak zapowiedział, że na posiedzenie Sejmu przyjdzie, ale domaga się, aby było ono jawne. - Tam nie ma nic, co by przesądzało o tym, że ono jest tajne. Nie ma nic poza wolą rządzących. Moim zdaniem ta wola dotyczy dwóch spraw, to jeszcze raz to powtórzę. Tego, że jawność tych informacji jest dla nich kompromitująca, no i tego, że być może chcą wrócić do obrony na Wiśle - powiedział polityk PiS.