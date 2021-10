Mariusz Błaszczak w USA. Odwiedził Fort Sill, gdzie szkolą się polscy żołnierze

- Do końca przyszłego roku Patrioty trafią do naszego kraju, będą również wyszkoleni żołnierze do obsługi. Wszystko przebywa zgodnie z planem - zapewnił Mariusz Błaszczak. Szef MON przebywa z wizytą w USA, w czwartek odwiedził bazę wojskową Fort Sill w Oklahomie, gdzie szkolą się polscy żołnierze.

- Amerykańscy żołnierze przekazują tutaj naszym żołnierzom unikalne doświadczenia. Naszą ambicją jest wpięcie tych różnych systemów obronnych w jedną sieć - tak, żeby wojsko miało pełny przegląd sytuacyjny, żeby mogło reagować adekwatnie do potrzeb - powiedział Mariusz Błaszczak. - To unikalne doświadczenia, które są przekazywane polskim żołnierzom, co daje polskiemu wojsku gotowość do tego, by bronić Rzeczypospolitej i obsługiwać ten nowoczesny sprzęt - dodał szef MON.

Patrioty dla Polski. Warunki szkolenia "fantastyczne"

Błaszczak podkreślił, że warunki szkolenia polskich żołnierzy są "fantastyczne". - Fort Sill jest swoistym miastem, pełnym miastem, które żyje. To centrum szkolenia wojsk artyleryjskich w Stanach, więc nasi żołnierze korzystają z najlepszych warunków do podnoszenia swoich umiejętności - powiedział Błaszczak. Podkreślił, że polscy żołnierze w USA nawiązują kontakty nie tylko z Amerykanami, ale także żołnierzami innych wojsk sojuszniczych. - To wszystko, czego uczą się nasi żołnierze w Forcie Sill, buduje interoperacyjność i współpracę żołnierzy polskich z amerykańskimi i generalnie żołnierzami NATO - dodał.

Szef MON podkreślił również, że spotka się z producentami czołgów Abrams, które od USA ma kupić polska armia. Wyraził nadzieję, że już w przyszłym roku pierwsze Abramsy trafią do Polski

Autor:kg

Źródło: PAP