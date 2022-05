Błaszczak w Seulu. "Zrobię wszystko, żeby do Polski trafiło jak najwięcej uzbrojenia z Korei Południowej"

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który przebywa w Seulu, zapewnił, że "zrobi wszystko, by do Polski trafiło jak najwięcej uzbrojenia z Korei Południowej". - To ważne, aby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt, sprawdzony. A taki jest sprzęt produkowany przez Koreę - mówił. Dodał, że dla Korei Południowej wyzwaniem jest jej sąsiad - Korea Północna, która prowadzi agresywną politykę, a atak rosyjski na Ukrainę jest wyzwaniem, przed którym stanęła Polska.