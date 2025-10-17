Błaszczak traci poświadczenia bezpieczeństwa

Odtajnienie planów wojskowych "Warta". Akt oskarżenia wobec Błaszczaka, Cenckiewicza i innych Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Błaszczak napisał w piątek na platformie X, że "upolitycznione służby specjalne Donalda Tuska właśnie poinformowały go o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa". "Według wiceszefa ABW ppłk Pawła Chomentowskiego mogę być podatny na szantaż w związku z postawieniem mi zarzutów związanych z ujawnieniem planów pierwszego rządu Tuska ws. obrony Polski dopiero na linii Wisły" - napisał były szef MON.

Dodał, że ABW dodatkowo odstąpiła od wysłuchania go stwierdzając, że "i tak żadne wyjaśnienia nie byłyby w stanie usunąć faktycznej przesłanki stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości dot. podatności na szantaż lub wywieranie presji".

pap_20251010_0UU Źródło: Szymon Pulcyn/PAP

"Nie mam żadnych wątpliwości, że decyzja o odebraniu mi poświadczeń zapadła w gabinetach najważniejszych polityków PO, a nie upolitycznionych oficerów służb specjalnych, którzy stanowią jedynie narzędzie w rękach obecnie rządzących" - napisał Błaszczak.

"W państwie Tuska osoby, które chciały oddać niemal połowę Polski bez walki, które traktowały Putina jako sojusznika i współpracowały z FSB, stawiają zarzuty i odbierają prawo dostępu do tajemnic państwowych, osobom które ujawniały kompromitujące ich fakty" – napisał szef klubu PiS.

Upolitycznione służby specjalne Donalda Tuska właśnie poinformowały mnie o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa.



Według wiceszefa ABW ppłk Pawła Chomentowskiego mogę być podatny na szantaż w związku z postawieniem mi zarzutów związanych z ujawnieniem planów pierwszego rządu… — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 17, 2025 Rozwiń

Kierwiński: Błaszczak nie daje rękojmi dochowania tajemnicy

Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. "ABW pozbawiła Błaszczaka poświadczeń bezpieczeństwa. Tu nie ma wątpliwości. Wiceprezes PiS nie daje rękojmi dochowania tajemnicy. Czego najlepszy dowód dał w trakcie kampanii wyborczej" - napisał minister.

ABW pozbawiła Błaszczaka poświadczeń bezpieczeństwa. Tu nie ma wątpliwości. Wiceprezes PiS nie daje rękojmi dochochowania tajemnicy. Czego najlepszy dowód dał w trakcie kampanii wyborczej. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 17, 2025 Rozwiń

Akt oskarżenia wobec Błaszczaka

Prokuratura postawiła byłemu szefowi MON zarzuty w marcu tego roku. Błaszczak nie przyznał się do winy, a w sierpniu do warszawskiego sądu okręgowego trafił akt oskarżenia wobec niego i obecnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jest akt oskarżenia wobec Błaszczaka, Cenckiewicza i dwóch innych osób

Oskarżenie - jak informowała wówczas prokuratura - dotyczy przekroczenia pod koniec lipca 2023 roku uprawnień przez Błaszczaka w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla partii Prawo i Sprawiedliwość, poprzez zniesienie klauzuli tajności z fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego - m.in. planu użycia Sił Zbrojnych RP "Warta".

We wrześniu 2023 roku, czyli w trakcie kampanii w wyborach parlamentarnych, Błaszczak zaprezentował odtajnione fragmenty w spocie opublikowanym na oficjalnym profilu PiS na platformie X, czym według prokuratury "działał na szkodę interesu publicznego oraz spowodował wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej".

Zdaniem prokuratury Błaszczak ujawnił "wyrwane z kontekstu" fragmenty planu "Warta"”, które zinterpretował w sposób mający wskazywać, że "ówczesna władza polityczna nie chciała bronić Polski od samego początku agresji przeciwnika, tylko dopiero po zajęciu wschodniej Polski na linii Wisły", co – jak dodano – "w żaden sposób nie wynika z analizy całości dokumentów". Ponadto według śledczych zniesienie klauzuli tajności miało daleko idące skutki, które negatywnie wpłynęły na m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne RP.

Błaszczak oceniał wtedy, że "to nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska". Jego zdaniem jest to cena "za ujawnienie planów pierwszego rządu PO-PSL dotyczących oddania niemal połowy Polski bez walki". "Gdybym stanął jeszcze raz przed tym dylematem, bez wahania odtajniłbym dokumenty pokazujące prawdziwe intencje ekipy Tuska" – napisał w sierpniu Błaszczak.