Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Błaszczak traci poświadczenia bezpieczeństwa

pap_20251010_0UU
Odtajnienie planów wojskowych "Warta". Akt oskarżenia wobec Błaszczaka, Cenckiewicza i innych
Źródło: TVN24
Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak przekazał, że otrzymał informację o cofnięciu mu poświadczeń bezpieczeństwa. Ma to być związane z zarzutami wobec byłego ministra obrony dotyczącymi odtajnienia części planu użycia sił zbrojnych "Warta". "Wiceprezes PiS nie daje rękojmi dochowania tajemnicy" - napisał szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Błaszczak napisał w piątek na platformie X, że "upolitycznione służby specjalne Donalda Tuska właśnie poinformowały go o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa". "Według wiceszefa ABW ppłk Pawła Chomentowskiego mogę być podatny na szantaż w związku z postawieniem mi zarzutów związanych z ujawnieniem planów pierwszego rządu Tuska ws. obrony Polski dopiero na linii Wisły" - napisał były szef MON.

Dodał, że ABW dodatkowo odstąpiła od wysłuchania go stwierdzając, że "i tak żadne wyjaśnienia nie byłyby w stanie usunąć faktycznej przesłanki stwierdzenia uzasadnionych wątpliwości dot. podatności na szantaż lub wywieranie presji".

pap_20251010_0UU
pap_20251010_0UU
Źródło: Szymon Pulcyn/PAP

"Nie mam żadnych wątpliwości, że decyzja o odebraniu mi poświadczeń zapadła w gabinetach najważniejszych polityków PO, a nie upolitycznionych oficerów służb specjalnych, którzy stanowią jedynie narzędzie w rękach obecnie rządzących" - napisał Błaszczak.

"W państwie Tuska osoby, które chciały oddać niemal połowę Polski bez walki, które traktowały Putina jako sojusznika i współpracowały z FSB, stawiają zarzuty i odbierają prawo dostępu do tajemnic państwowych, osobom które ujawniały kompromitujące ich fakty" – napisał szef klubu PiS.

Kierwiński: Błaszczak nie daje rękojmi dochowania tajemnicy

Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. "ABW pozbawiła Błaszczaka poświadczeń bezpieczeństwa. Tu nie ma wątpliwości. Wiceprezes PiS nie daje rękojmi dochowania tajemnicy. Czego najlepszy dowód dał w trakcie kampanii wyborczej" - napisał minister.

Akt oskarżenia wobec Błaszczaka

Prokuratura postawiła byłemu szefowi MON zarzuty w marcu tego roku. Błaszczak nie przyznał się do winy, a w sierpniu do warszawskiego sądu okręgowego trafił akt oskarżenia wobec niego i obecnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza.

Jest akt oskarżenia wobec Błaszczaka, Cenckiewicza i dwóch innych osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest akt oskarżenia wobec Błaszczaka, Cenckiewicza i dwóch innych osób

Oskarżenie - jak informowała wówczas prokuratura - dotyczy przekroczenia pod koniec lipca 2023 roku uprawnień przez Błaszczaka w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla partii Prawo i Sprawiedliwość, poprzez zniesienie klauzuli tajności z fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego - m.in. planu użycia Sił Zbrojnych RP "Warta".

We wrześniu 2023 roku, czyli w trakcie kampanii w wyborach parlamentarnych, Błaszczak zaprezentował odtajnione fragmenty w spocie opublikowanym na oficjalnym profilu PiS na platformie X, czym według prokuratury "działał na szkodę interesu publicznego oraz spowodował wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej".

Zdaniem prokuratury Błaszczak ujawnił "wyrwane z kontekstu" fragmenty planu "Warta"”, które zinterpretował w sposób mający wskazywać, że "ówczesna władza polityczna nie chciała bronić Polski od samego początku agresji przeciwnika, tylko dopiero po zajęciu wschodniej Polski na linii Wisły", co – jak dodano – "w żaden sposób nie wynika z analizy całości dokumentów". Ponadto według śledczych zniesienie klauzuli tajności miało daleko idące skutki, które negatywnie wpłynęły na m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne RP.

Błaszczak oceniał wtedy, że "to nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska". Jego zdaniem jest to cena "za ujawnienie planów pierwszego rządu PO-PSL dotyczących oddania niemal połowy Polski bez walki". "Gdybym stanął jeszcze raz przed tym dylematem, bez wahania odtajniłbym dokumenty pokazujące prawdziwe intencje ekipy Tuska" – napisał w sierpniu Błaszczak.

Autorka/Autor: js/tr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pulcyn/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Mariusz BłaszczakABWMarcin Kierwiński
Czytaj także:
Jechał 46 km/h na hulajnodze elektrycznej
Jechał hulajnogą po ulicy 46 km/h. Dostał 1800 złotych mandatu
WARSZAWA
Leon XIV
Papież Leon XIV i "destrukcyjne skutki imperium pieniądza". O co chodzi?
Tomasz P. Terlikowski
Akcja służb na Odrze we Wrocławiu
Z Odry wyłowiono ciało mężczyzny
Wrocław
imageTitle
Polska mistrzyni odmieniona. Wystarczyły dwa zdania Darii Abramowicz
EUROSPORT
Policjanci interweniowali na rondzie w Siedlcach (zdjęcie ilustracyjne)
Dwaj policjanci przekroczyli prędkość w jednym województwie. Jeden z nich to naczelnik drogówki
Kraków
Zderzenie polskiego autokaru w Austrii
Zderzenie polskiego autokaru w Austrii. Nowe informacje o pasażerach
Świat
imageTitle
Przestał rozdawać autografy. Zaskakujący powód
EUROSPORT
imageTitle
Kolejne groźby śmierci. "Nie mają wstydu ani skrupułów"
EUROSPORT
Chaos na Spornej w Łodzi
Wpychają się, trąbią i gestykulują, bo "się spieszą bardziej niż inni"
Łódź
shutterstock_2546899359
Aplikacja bije rekordy. Google reaguje
BIZNES
shutterstock_1264295971
Zakaz hodowli na futra. Tak głosował Sejm
Polska
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wyciek tajnych wojskowych dokumentów. Szef MON: sprawa jest poważna
Polska
Bank budynek napis sign
Podatek w górę. Posłowie zdecydowali
BIZNES
shutterstock_2542040357
Rewolucja w przepisach drogowych. Decyzja Sejmu
BIZNES
Miasto Poza Rica w Meksyku po powodziach
Zmarło 70 osób. Ocaleli nie mają dachu nad głową
METEO
Jest tak mały, że przecisnął się przez kratkę
W przedszkolnej piwnicy zaklinował się kot. W ruch poszła "specjalna rękawica"
Lublin
Kot miał 18 śrutów
Ktoś strzelał do kotki. Zwierzę wróciło z 18 ranami
Wrocław
Mężczyzna został przewieziony do prokuratury w czwartek około godziny 16
Potrójne zabójstwo w Barcicach. 25-latek z zarzutami
Kraków
Diana Loginowa
Śpiewała na ulicy zakazaną piosenkę. Rosyjska 18-latka skazana
Świat
Strzelnica w Raculi
Zatrzymano właściciela psów, które zagryzły 46-latka. "Zaplanowano czynności z jego udziałem"
Lubuskie
Dachowanie busa na trasie S7 pod Grójcem
Bus w rowie, 11 osób w szpitalu
WARSZAWA
shutterstock_1991234534
"To przerażające. Czujesz się, jakby samolot leciał prosto na ciebie"
BIZNES
Michał Woś - Dariusz Matecki
Prokurator Krajowy: będą akty oskarżenia dla Mateckiego i Wosia
Polska
Donald Trump
Aż sto tysięcy dolarów za wizę. Jest pozew w sprawie decyzji Trumpa
BIZNES
Las deszczowy w Parku Narodowym Eungella w Queensland
W lasach zaobserwowano zmianę. "Sygnał ostrzegawczy"
METEO
imageTitle
Pytania o Lewandowskiego. Urban zdziwiony
EUROSPORT
imageTitle
Djoković przeprosił i wskazał winnego
Najnowsze
27-latek został tymczasowo aresztowany
Nożem uderzał w klatkę piersiową, głowę i bark. Poszło o kobietę
Łódź
imageTitle
Ból na korcie, urodziny w szpitalu. "Nowy poziom komizmu"
EUROSPORT
Paweł S.
Twórca Red is Bad "składa obszerne wyjaśnienia"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica