Błaszczak: Premier Kanady potrafił wywrzeć presję. Tusk zostawił śledztwo Rosjanom

Przyznanie się władz Iranu do zestrzelenia ukraińskiego samolotu to właściwa postawa, która świadczy o tym, że jest poszukiwane porozumienie - powiedział w sobotę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ocenił, że "istotny jest kontrast między zachowaniem premiera Kanady, który 'potrafił wywrzeć presję', a tym byłego premiera Polski Donalda Tuska, który zostawił śledztwo stronie rosyjskiej po katastrofie smoleńskiej".

Iran przyznał w sobotę rano, że jego siły zbrojne "nieintencjonalnie" zestrzeliły samolot pasażerski należący do linii lotniczych Ukraine International Airlines w rezultacie "ludzkiego błędu". Maszyna runęła na ziemię w środę rano wkrótce po starcie z międzynarodowego lotniska Tehran-Imam Khomeini. Zginęło 176 osób.

- To właściwa postawa władz irańskich - przyznanie się do winy, tak jak to wszystko wyglądało. Konflikt, który mamy na Bliskim Wschodzie, oczywiście nie zostanie zażegnany - bo ten konflikt jest przecież od wielu, wielu lat - ale wyraźnie widać deeskalację - ocenił w sobotę rano w RMF FM szef MON Mariusz Błaszczak.