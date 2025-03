Sejm zajmuje się immunitetem Błaszczaka. Jeszcze dzisiaj głosowanie

Błaszczak: miałem prawo do tego, żeby odtajnić archiwalne materiały.

- Jako minister obrony narodowej miałem prawo do tego, żeby odtajnić archiwalne materiały. Wręcz powiem, że miałem obowiązek wobec mieszkańców Polski wschodniej - oświadczył. Jak dodał, jego decyzja nie wywołała żadnej szkody. - Wręcz przeciwnie, stało się to z pożytkiem dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny, gdyż mieszkańcy Polski wschodniej mogą czuć się bezpieczniej, kiedy PiS rządząc zmieniło plany obronne, teraz gdy każdy skrawek polskiej ziemi jest broniony przez żołnierzy Wojska Polskiego - zaznaczył polityk. - Dlaczego zasłaniają się tajemnicą? - pytał polityk PiS odnosząc się do tego, że obrady są niejawne. - Po pierwsze dlatego, że to jest dla nich kompromitujące, co zrobili w 2011 roku, oddając prawie pół Polski pod okupację rosyjską, jeżeli doszłoby do ataku rosyjskiego na nasz kraj. Po drugie, trzeba rozważyć tezę, że być może oni chcą wrócić do tych planów, dlatego skrywają się za tą tajemnicą - powiedział szef klubu PiS. Dodał, że jego wniosek, aby obrady były jawne został odrzucony. - My nie składamy broni, będziemy pilnować Polski, każdy reżim kiedyś padnie. Ten, który dziś Polską rządzi padnie szybciej, niż później, bo źle rządzi - ocenił polityk, zwracając uwagę na sondażowe notowania rządu. Błaszczak dziękował też obecnym na konferencji parlamentarzystom PiS za wsparcie.