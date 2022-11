Mariusz Błaszczak o "kolejnej inwestycji w bazie w Powidzu". Będzie skierowana do amerykańskich żołnierzy

Powidz stanowi kompleks wojskowy, który jest przygotowany na to, żeby wspierać polskie siły, siły NATO na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak. Poinformował o rozpoczęciu tam inwestycji wynikających z polsko-amerykańskiej umowy. Przekazał, że dla sił USA zostanie przygotowana "baza w postaci z jednej strony hangarów, magazynów, a z drugiej strony bazy paliwowej, tak by mogły operować z Powidza".

Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski złożyli w poniedziałek wizytę w wielkopolskim Powidzu, w 3. Skrzydle Lotnictwa Transportowego. Miało to związek z rozpoczęciem inwestycji wynikających z zawartej 2020 roku umowy o wzmocnionej współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi (EDCA). Do inwestycji należą duży magazyn paliw i obiekty mobilnego systemu bazy lotniczej.

Błaszczak: przygotujemy w ciągu następnych lat bazę dla śmigłowców

Brzezinski: kolejny ważny etap w naszych stosunkach dwustronnych

- Odnotowujemy dziś osiągniecie kolejnego ważnego etapu w naszych stosunkach dwustronnych, a to oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności w Polsce i w całym rejonie – mówił natomiast Brzezinski. Podziękował też wszystkim żołnierzom polskich i amerykańskich sił zbrojnych za służbę i wszystko, co robią w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Dyplomata wskazywał, że Powidz "to miejsce, w którym w czerwcu zadebiutował projekt realizacji inwestycji przez Polskę". - Jest to szczególnie istotne, ponieważ również wtedy rozpoczęliśmy inwestycję magazynu amunicji, a dziś rozpoczynamy dwa jakże ważne pozostałe projekty - dodał.

- Pierwszy to mobilny system bazy sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, który będzie miał wszystko, co tylko konieczne, aby siły powietrzne Stanów Zjednoczonych były gotowe do działania, w tym będą to dodatkowe obiekty - budynki, wyposażenie, pojazdy, wszystko w jednym miejscu. A drugi to projekt magazynu paliwa o znaczących ilościach, ponieważ mówimy o ilościach rzędu 1,5 mln galonów [1 galon - ok. 3,7 litra - red.] paliwa - przekazał Brzezinski.