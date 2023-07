Szef MON i ambasador USA oglądali Apache na ćwiczeniach. "Wyposażymy Wojsko Polskie w 96 takich helikopterów"

czytaj dalej

Już wieczorem zespół Sorry Boys zagra w Parku Wolności koncert upamiętniający 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, promujący płytę "Moje serce w Warszawie". - Nasz gitarzysta Piotr Blak jest potomkiem powstańca warszawskiego. Na tej płycie mamy z jednej strony rodzinną historię Piotra, z drugiej strony - współczesną historię Warszawy, którą ja reprezentuję, ponieważ to jest moja inspiracja od wielu lat - mówiła we "Wstajesz i wiesz" Bela Komoszyńska, wokalistka Sorry Boys. Transmisja koncertu w TVN24 i TVN24 GO.