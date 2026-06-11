Polska Błaszczak dziękuje Nawrockiemu. Na to Tomczyk: kłamca Filip Czerwiński |

Przygotowania do pierwszego rajdu F-35 po Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Tomczyk zamieścił w czwartek w serwisie X zaproszenie, z którego wynika, że to wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprosił swojego poprzednika, Mariusza Błaszczaka, na uroczyste przyjęcie polskich samolotów F-35.

"Błaszczak=kłamca" - napisał Tomczyk w odpowiedzi na wpis, w którym były szef MON dziękuje prezydentowi Nawrockiemu za zaproszenie.

Ceremonia przyjęcia myśliwców F-35

Uroczystość, której dotyczy zaproszenie, odbędzie się w piątek w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Polskie myśliwce F-35, które niedawno przyleciały do Łasku z USA, zostaną powitane w siłach zbrojnych.

Pod koniec maja do bazy w Łasku przybyły trzy pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35 - najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa. Łącznie w oparciu o kontrakt o wartości 4,6 miliarda dolarów (około 17 miliardów złotych) Polska zamówiła 32 maszyny 5. generacji, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin.

Uroczystość powitania pierwszych polskich samolotów F-35 Lądowanie pierwszych polskich samolotów F-35 Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP Lądowanie pierwszych polskich samolotów F-35 Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP Lądowanie pierwszych polskich samolotów F-35 Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP Lądowanie pierwszych polskich samolotów F-35 Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP Lądowanie pierwszych polskich samolotów F-35 Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP Lądowanie jednego z nowych polskich samolotów F-35 Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP Lądowanie pierwszych polskich samolotów F-35 Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP Lądowanie pierwszych polskich samolotów F-35 Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP Lądowanie jednego z nowych polskich samolotów F-35 Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP Uroczystość powitania pierwszych polskich samolotów F-35 w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP Trzy polskie F-35 oraz jeden F-16 Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP Urzędnicy i wojskowi w bazie w Łasku. Pierwsze polskie F-35 wylądowały Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP Dowódca bazy w Łasku płk pil. Krzysztof Duda i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w bazie w Łasku, gdzie wylądowały pierwsze polskie F-35 Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w bazie w Łasku, gdzie wylądowały pierwsze polskie F-35 Źródło zdjęcia: Marian Zubrzycki/PAP

Polskie Siły Powietrzne otrzymały już osiem samolotów F-35, jednak do niedawna wszystkie pozostawały w bazach w USA, gdzie szkolili się na nich polscy piloci, instruktorzy i technicy. Kolejne zbudowane samoloty mają już trafiać bezpośrednio do Polski. Cała dostawa ma się zakończyć w 2029 roku.

Przelot nad Polską

W piątek piloci polskich sił powietrznych wykonają uroczyste przeloty myśliwcami F-35 nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach "rajdu" po kraju pod nazwą "Powitanie z Polską".

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot samolotów F-35, będzie Gdańsk - około godziny 9.45 myśliwce przelecą nad Westerplatte.

"Następnie, około godziny 10.10 samoloty pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem - około godziny 10.35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego" - przekazał resort.

Myśliwiec F-35 Lightning II Źródło zdjęcia: PAP/Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz

W informacji przekazanej mediom zaznaczono, że podany harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec on modyfikacjom ze względu na warunki atmosferyczne oraz względy operacyjne.

Jak dowiedziało się RMF FM, po przelocie nad Krakowem F-35 zawrócą nad Łódź, gdzie mają pojawić się około godziny 10.45.

O akcji "Powitanie z Polską" informował w niedzielę na antenie TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk. Mówił wówczas, że myśliwce zniżą się nad miastami, aby "Polacy mogli zapoznać się z naszym najnowocześniejszym sprzętem" polskiej armii.

W piątek rano na antenie TVN24, w czasie przelotu myśliwców F-35, będzie emitowane z tej okazji wydanie specjalne.

Cały materiał Artura Molędy o polskich myśliwcach F-35 Źródło: TVN24