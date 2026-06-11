Błaszczak dziękuje Nawrockiemu. Na to Tomczyk: kłamca
Tomczyk zamieścił w czwartek w serwisie X zaproszenie, z którego wynika, że to wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaprosił swojego poprzednika, Mariusza Błaszczaka, na uroczyste przyjęcie polskich samolotów F-35.
"Błaszczak=kłamca" - napisał Tomczyk w odpowiedzi na wpis, w którym były szef MON dziękuje prezydentowi Nawrockiemu za zaproszenie.
Ceremonia przyjęcia myśliwców F-35
Uroczystość, której dotyczy zaproszenie, odbędzie się w piątek w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Polskie myśliwce F-35, które niedawno przyleciały do Łasku z USA, zostaną powitane w siłach zbrojnych.
Pod koniec maja do bazy w Łasku przybyły trzy pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35 - najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa. Łącznie w oparciu o kontrakt o wartości 4,6 miliarda dolarów (około 17 miliardów złotych) Polska zamówiła 32 maszyny 5. generacji, produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin.
Polskie Siły Powietrzne otrzymały już osiem samolotów F-35, jednak do niedawna wszystkie pozostawały w bazach w USA, gdzie szkolili się na nich polscy piloci, instruktorzy i technicy. Kolejne zbudowane samoloty mają już trafiać bezpośrednio do Polski. Cała dostawa ma się zakończyć w 2029 roku.
Przelot nad Polską
W piątek piloci polskich sił powietrznych wykonają uroczyste przeloty myśliwcami F-35 nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach "rajdu" po kraju pod nazwą "Powitanie z Polską".
Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot samolotów F-35, będzie Gdańsk - około godziny 9.45 myśliwce przelecą nad Westerplatte.
"Następnie, około godziny 10.10 samoloty pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem - około godziny 10.35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego" - przekazał resort.
W informacji przekazanej mediom zaznaczono, że podany harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec on modyfikacjom ze względu na warunki atmosferyczne oraz względy operacyjne.
Jak dowiedziało się RMF FM, po przelocie nad Krakowem F-35 zawrócą nad Łódź, gdzie mają pojawić się około godziny 10.45.
O akcji "Powitanie z Polską" informował w niedzielę na antenie TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk. Mówił wówczas, że myśliwce zniżą się nad miastami, aby "Polacy mogli zapoznać się z naszym najnowocześniejszym sprzętem" polskiej armii.
W piątek rano na antenie TVN24, w czasie przelotu myśliwców F-35, będzie emitowane z tej okazji wydanie specjalne.