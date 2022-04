Słowa Le Pen o NATO. "Gdyby wygrała wybory, to byłby cios, może nie tyle w NATO, co w Unię Europejską"

Słowa Marine Le Pen na temat NATO komentowali goście "Kropki nad i". Kandydatka na prezydenta Francji oświadczyła, że w przypadku wygranej, będzie proponowała wycofanie Francji ze zintegrowanego dowództwa. Aleksander Smolar, były prezes fundacji im. Stefana Batorego ocenił, że "z punktu widzenia interesów Francji, Europy i Polski dojście do władzy Marine Le Pen jest bardzo niebezpieczne". Zdaniem profesora Antoniego Dudka, politologa i historyka, "to byłby to cios, może nawet nie tyle w NATO, co w Unię Europejską". Dodał, że "nawet większy niż brexit".

Marine Le Pen, skrajnie prawicowa kandydatka na prezydenta Francji, oświadczyła w środę, że jeśli wygra w drugiej turze wyborów, będzie opowiadała się za wycofaniem Francji ze struktur dowódczych NATO. Zapewniła, że "nie zrezygnuje ze stosowania artykułu piątego Traktatu Północnoatlantyckiego o wzajemnej ochronie między członkami Sojuszu". Rywalka Emmanuela Macrona mówiła także, że gdy wojna rosyjsko-ukraińska się skończy i zostanie rozstrzygnięta traktatem pokojowym, będzie za "realizacją strategicznego zbliżenia między NATO a Rosją".

Aleksander Smolar, były prezes fundacji im. Stefana Batorego ocenił, że "z punktu widzenia interesów Francji, Europy i Polski dojście do władzy Marine Le Pen jest bardzo niebezpieczne".

Mówił, że opuszczenie struktur dowódczych NATO, "to jest uniezależnienie się od decyzji innych, innymi słowy podejmowanie we Francji decyzji, gdzie żołnierze francuscy mają walczyć".

- To jest oczywiście niesłychanie niebezpieczne, jeżeli chodzi o NATO. Podobnie jak to, co ona chce uczynić, jeżeli chodzi o Unię Europejską, w istocie prowadzi do rozbicia Unii Europejskiej - dodał.

Smolar: z punktu widzenia interesów Francji, Europy i Polski dojście do władzy Le Pen jest bardzo niebezpieczne TVN24

Profesor Dudek: gdyby Marine Le Pen wygrała, to byłby to cios w Unię Europejską, nawet większy niż brexit

Zdaniem profesora Antoniego Dudka, politologa i historyka, "gdyby Marine Le Pen wygrała wybory prezydenckie, to byłby to cios, może nawet nie tyle w NATO, co w Unię Europejską". - Potężny, chyba największy w dotychczasowej historii Unii, nawet większy niż brexit - dodał.

Natomiast, jak powiedział, "szanse na to, że Le Pen wygra, ocenia na kilka procent, zważywszy na to, jakie są sympatie tych, którzy odpadli" w pierwszej turze.

Dodał, że "tam w większości przeważają kandydaci, którzy mają poglądy lewicowe czy centrowe, więc ich wyborcy będą głosować na Macrona, a nie na Le Pen".

Trwa kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji epa09889909 | EPA POOL Emmanuel Macron na spotkaniu w Hawrze na zachodzie Francji | PAP/EPA/MICHEL EULER / POOL Marine Le Pen na spotkaniu z wyborcami w Avignon | PAP/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Aktywistka wyciągnięta z konferencji Marine Le Pen | PAP/EPA/YOAN VALAT Aktywistka wyciągnięta z konferencji Marine Le Pen | PAP/EPA/YOAN VALAT Ochroniarze blokują mediom dostęp na konferencję Marine Le Pen | PAP/EPA/YOAN VALAT Marine Le Pen | PAP/EPA/YOAN VALAT Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Zdjęcie z 2017 roku | Ian Langsdon/EPA/PAP Sztab Emmanuela Macrona | PAP/EPA/YOAN VALAT Urzędujący prezydent Francji Emmanuel Macron | PAP/EPA/YOAN VALAT Radość w sztabie Emmanuela Macrona po pierwszych sondażowych wynikach wyborów Radość w sztabie Emmanuela Macrona po pierwszych sondażowych wynikach wyborów Marine Le Pen po ogłoszeniu pierwszych, wstępnych wyników wyborów w pierwszej turze | PAP/EPA Marine Le Pen | PAP/EPA Jean-Luc Melenchon po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów prezydenckich | PAP/EPA/MOHAMMED BADRA Wybory prezydenckie we Francji | PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Ludzie czekają przed lokalem wyborczym w Touquet | PAP/EPA/YOAN VALAT Emmanuel Macron i Brigitte Macron oddali swoje głosy | PAP/EPA/Thibault Camus / POOL W niedzielę we Francji odbyła się I tura wyborów prezydenckich | PAP/EPA/Thibault Camus / POOL Emmanuel Macron opuścił lokal wyborczy | PAP/EPA/YOAN VALAT Emmanuel Macron i Brigitte Macron | PAP/EPA/YOAN VALAT Emmanuel Macron | MOHAMMED BADRA/PAP/EPA Marine Le Pen | CAROLINE BLUMBERG/PAP/EPA Jean-Luc Melenchon na spotkaniu z wyborcami w Lille | PAP/EPA/Mohammed Badra epa09877273_2 | EPA Wiec wyborczy Valerie Pecresse w Paryżu | PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Yannick Jadot wziął udział w proteście klimatycznym w Paryżu | PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Philippe Poutou na wiecu w Bordeaux | PAP/EPA/CAROLINE BLUMBERG Emmanuel Macron | LUDOVIC MARIN/PAP/EPA Emmanuel Macron spotkał się z wyborcami w Spezet w regionie Bretania, w północno-zachodniej Francji | PAP/EPA/IAN LANGSDON We Francji trwa kampania przed wyborami prezydenckimi | PAP/EPA/CAROLINE BLUMBERG Jean-Luc Melenchon na spotkaniu z wyborcami w Lille | EPA Emmanuel Macron spotkał się z wyborcami w Spezet w regionie Bretania, w północno-zachodniej Francji | PAP/EPA/IAN LANGSDON Emmanuel Macron walczy o reelekcję | PAP/EPA/Mohammed Badra

Zdaniem Smolara "to wcale nie jest takie oczywiste". - Duża część wyborców lewicy to są głosy protestu, to są głosy populistyczne, to są ludzie, dla których polityka socjalna Le Pen jest często bliższa niż polityka niektórych partii lewicowych - mówił.

Podkreślił, że "to się rozegra w walce o głosy lewicowe, zwłaszcza najpoważniejszego kandydata lewicy, radykalnie lewicowego (Jean-Luca) Melenchona, który uzyskał ponad 20 procent (głosów-red.), tylko o jeden procent mniej od Marine Le Pen".

Smolar powiedział, że według sondaży "około 40 procent jego wyborców gotowych jest zagłosować na prezydenta, ale ponad 20 procent na Le Pen".

- Tutaj jeszcze zmiany mogą zajść nieprzewidywalne. Teraz nie jest to dziwne, że Macron w tej chwili jest znacznie bardziej aktywny niż przed pierwsza turą - ocenił.

Ubiegający się o reelekcję Emmanuel Macron otrzymał w pierwszej turze 27,85 proc. głosów, a Marine Le Pen - 23,15 proc.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js/gp

Źródło: TVN24