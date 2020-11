"Co to są niewielkie ilości? Kwestia do dyskusji". Posłowie zajmą się projektem o depenalizacji marihuany

Beata Maciejewska przekazała, że zespół zbierze się 23 listopada, a w poniedziałek przekaże tę informację członkom zespołu. Parlamentarny Zespół do spraw Legalizacji Marihuany liczy 14 posłów, w większości Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Do zespołu należy także dwóch posłów Konfederacji.

- Co to są niewielkie ilości? To jest kwestią do dyskusji. Zwróciłam się do Biura Analiz Sejmowych z prośbą o pokazanie, jak wyglądają te ilości na własny użytek w poszczególnych krajach Unii Europejskiej - powiedziała Maciejewska. Dodała, że spytała BAS także o kwestię marihuany leczniczej w innych krajach, aby zespół mógł mieć te dane przed podjęciem prac.