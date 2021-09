Marianna Schreiber, żona znanego polityka PiS, w programie "Top Model". Komentarz ministra

Marianna Schreiber - żona ministra Łukasza Schreibera - wzięła udział w 10. edycji programu "Top Model". Jak przyznała, mąż na początku nic nie wiedział o jej udziale w programie. W czwartek w Radiu Zet do udziału żony w programie odniósł się polityk PiS. - Główna część rozmowy z ministrem rządu dotyczy żony i to mnie bardzo cieszy, bo pokazuje, jak dobrze jest w Polsce - stwierdził. Jak dodał, każdy człowiek jest wolny i ma prawo do swoich poglądów. - Także żona polityka - dodał.

W 10. edycji programu "Top Model" jedną z uczestniczek była Marianna Schreiber - żona ministra i polityka PiS Łukasza Schreibera. Jak przyznała, mąż na początku nic nie wiedział o jej udziale w programie, a chęć uczestniczenia w takim show to jej marzenie, od kiedy była nastolatką.

Jurorzy dali szansę Mariannie Schreiber w pierwszym etapie. Jej przygoda z show zakończyła się na trzecim odcinku. Jak napisała w mediach społecznościowych, udział w programie "nauczył ją otwartości i odwagi". We wpisach podkreślała, że odcina się od polityki.

Schreiber: każdy ma prawo do swoich poglądów

Do udziału żony w programie odniósł się w czwartek w Radiu Zet minister Łukasz Schreiber. - W życiu publicznym, w mojej działalności, jedną z rzeczy, o które walczę, jest kwestia wolności. Od wolności gospodarczej po wolność każdego człowieka. Trudno, żebym w tej sprawie podchodził inaczej w stosunku do mojej żony – powiedział.

Pytany o odmienne poglądy małżonki, minister stwierdził, że "każdy człowiek jest wolny i dopóki nie narusza wolności drugiego człowieka, nikogo nie krzywdzi, to ma do tego prawo". - To dotyczy także kobiet, także żon polityków – powiedział.

Marianna Schreiber w "Top Model" TVN

Schreiber podkreślił, że "w każdym małżeństwie, wśród wielu ludzi nie jest tak, że dwie osoby mają identyczne poglądy". - Każdy ma prawo do swoich poglądów. To, że w niektórych sprawach mogą się one trochę różnić, nie widzę w tym żadnego problemu – dodał. Dopytywany o informację tygodnika "Sieci", jakoby aktywność jego żony miała mu psuć relacje w partii, Łukasz Schreiber odpowiedział: - Nie zauważyłem, raczej z dużą dozą sympatii mogłem się spotkać.

Schreiber: główna część rozmowy z ministrem rządu dotyczy żony

Pytany o to, czy w związku z poglądami żony będzie teraz walczył o liberalizację prawa aborcyjnego, minister odpowiedział, że nigdy nic takiego nie zapowiadał, ale dodał: - Aborcja w praktycznie każdym przypadku jest złem i tragedią, co nie oznacza, że uważam, iż powinna być całkowicie zakazana. Jego zdaniem nie należy zmuszać kobiet "do heroizmu i do pewnych rzeczy".

Łukasz Schreiber Radek Pietruszka/PAP

- Proszę zobaczyć, w jakim szczęśliwym kraju żyjemy. Główna część rozmowy z ministrem rządu dotyczy żony i to mnie bardzo cieszy, bo pokazuje, jak dobrze jest w Polsce – spuentował Łukasz Schreiber.

Łukasz Schreiber - kim jest?

Łukasz Schreiber to minister - członek Rady Ministrów oraz poseł Sejmu VIII i IX kadencji wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Do PiS wstąpił w 2012 roku.

