Marian Zembala nie żyje

Profesor Marian Zembala urodził się w 1950 roku. Zdobył wykształcenie na Akademii Medycznej we Wrocławiu i Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

W 2014 roku zaangażował się w politykę, z ramienia Platformy Obywatelskiej dostał się do sejmiku śląskiego. W 2015 roku premier Ewa Kopacz wybrała go na ministra zdrowia. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku dostał się do Sejmu i niedługo później stracił funkcję ministra.