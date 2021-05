Będą zawiadomienia dotyczące najwyższych państwowych urzędników? Banaś: to idzie w tym kierunku

- Musimy dokładnie przeanalizować stanowiska, które do nas wpłynęły z Ministerstwa Aktywów Państwowych, z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, żeby podjąć odpowiednie decyzje - powiedział w RMF FM Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Przyznał jednak, że wszystko "idzie w tym kierunku", że do prokuratury złożone zostaną zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez najwyższych państwowych urzędników. Chodzi o ubiegłoroczne wybory kopertowe, które się nie odbyły, i raport NIK w tej sprawie.

Banaś w czwartkowej rozmowie z RMF FM był pytany, czy będą kolejne zawiadomienia i kogo one obejmą. - Muszę powiedzieć, że zgodnie z tym, co zapowiedzieliśmy, musimy dokładnie przeanalizować stanowiska, które do nas wpłynęły z Ministerstwa Aktywów Państwowych, z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, żeby podjąć odpowiednie decyzje. Jesteśmy zbyt poważną instytucją państwową, niezależną, bezstronną, rzetelną, abyśmy zbyt pochopnie działali, niefrasobliwie. W związku z czym, po głębokiej analizie podejmiemy decyzję w najbliższych dniach - wyjaśnił. Dopytywany, czy jest już przesądzone, że takie zawiadomienia się pojawią, przyznał, że "to idzie w tym kierunku".