Zerwana komisja w sprawie immunitetu Mariana Banasia wznowiła posiedzenie

Sejmowa komisja kontynuuje obrady w sprawie wniosku dotyczącego immunitetu prezesa NIK Mariana Banasia. Wtorkowe obrady zakończyły się bez decyzji. Banaś wyszedł z posiedzenia wcześniej, tłumacząc, że nie dopuszczono do głosu ani jego, ani jego pełnomocnika. - Celem, jaki postawiła sobie partia rządząca, jest usunięcie mnie z Najwyższej Izby Kontroli - mówił wczoraj.

Marian Banaś nie pojawił się na posiedzeniu. Po godzinie 8.30 na pokazał zawiadomienie z Sejmu o zwołaniu komisji. Przekazał, że pisma wpłynęły do jego sekretariatu o godzinie 22.30 i 22.37.

Przerwana komisja i oświadczenie Banasia

Wcześniej Banaś opuścił posiedzenie komisji. Jego prawnik profesor Marek Chmaj wyjaśnił, że jeden z pełnomocników prezesa NIK nie został wpuszczony na posiedzenie, a sam Banaś oraz jego drugi pełnomocnik nie zostali dopuszczeni do głosu.

- Celem, jaki postawiła sobie partia rządząca, jest usunięcie mnie z Najwyższej Izby Kontroli , bo to ja nie pozwalam, aby raporty Najwyższej Izby Kontroli były manipulowane na korzyść władzy - zauważył.

Zgodnie z ustawą o NIK wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie prezesa Najwyższej Izby Kontroli do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się za pośrednictwem prokuratora generalnego.

Prezes NIK - który powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu - nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Nie może być też zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.