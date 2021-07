Prokurator Generalny wystąpił o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Mariana Banasia

Prokurator Generalny wystąpił do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia - poinformowała Prokuratura Krajowa. Stało się to na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.