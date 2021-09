NIK o wyborach, które się nie odbyły. Trela: kontrolerzy pokazali działania niezgodne z prawem

Marian Banaś mówił, że analiza ustaleń dokonanych przez kontrolerów NIK dała podstawę do złożenia zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez zarządy kontrolowanych spółek - Poczty Polskiej i PWPW, premiera, szefa KPRM, ministra aktywów państwowych oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji. Kiedy szef NIK zaczynał swoje wystąpienie, większość posłów partii rządzącej opuściła salę obrad.

Trela: to było nadużycie, niegospodarność

Poseł Tomasz Trela, komentując wypowiedź Mariana Banasia i zwracając się do wiceministra Artura Sobonia, stwierdził, że "to ostateczny dowód na to, że nie dosyć, że oszukaliście, to jeszcze kłamiecie w żywe oczy". - Wniosek do prokuratury jest ostatecznym dowodem? - odpowiedział mu Soboń.