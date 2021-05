Bielan: myślę, że jest to forma obrony ze strony prezesa Banasia

Prezes Marian Banaś ma prawo takie pisma gdzieś wysyłać, natomiast wydaje mi się, że jego reakcje są zdecydowanie zbyt nerwowe - powiedział w środę w "Kropce nad i" europoseł Adam Bielan. Odniósł się do listu, jaki szef Najwyższej Izby Kontroli wysłał do organizacji EUROSAI zrzeszającej europejskie organy kontroli.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zwrócił się do organizacji EUROSAI zrzeszającej europejskie organy kontroli. "Zwiększona aktywność służb przeciwko mojej osobie jak również mojej rodzinie związana jest z informacją o zamiarze opublikowania ważnych wyników kontroli" - napisał w liście datowanym na 7 maja, do którego dotarł portal tvn24.pl. Marian Banaś prosi o wsparcie i ocenia, że "takie działania inspirowane są przez środowiska przestępcze oraz grupy interesów".

"Będziemy zmieniać statut i nazwę obecnej partii"

- Cała partia Porozumienie przystąpi do nowej partii. Po prostu partia Porozumienie, której mam zaszczyt być przewodniczącym konwencji krajowej, w przeciwieństwie do Jarosława Gowina wybranym na kongresie w sposób demokratyczny, przystąpi do nowej partii i połączy się z inną partią. To jest zabieg, który był często stosowany na polskiej scenie politycznej - mówił Bielan.