Marian Banaś prosi o pomoc Europę. Dotarliśmy do listu prezesa NIK

"Zwiększona aktywność służb przeciwko mojej osobie jak również mojej rodzinie związana jest z informacją o zamiarze opublikowania ważnych wyników kontroli" - pisze prezes Najwyższej Izby Kontroli do organizacji EUROSAI zrzeszającej europejskie organy kontroli w liście, do którego dotarł tvn24.pl. Marian Banaś prosi o wsparcie i ocenia, że "takie działania inspirowane są przez środowiska przestępcze oraz grupy interesów".

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś jest też wiceprzewodniczącym zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI). W datowanym na 7 maja liście, do którego dotarł tvn24.pl, zwraca się do szefów organizacji kontrolnych zrzeszonych w tej organizacji. Informowaliśmy o tym we wtorek. Dziś publikujemy fragmenty listu.