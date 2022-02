Śledztwo w sprawie Mariana Banasia. "Ciężko nadążyć za tym, która afera ma przykrywać jaką porażkę"

Politycy odnieśli się do wszczęcia śledztwa w sprawie szefa NIK Mariana Banasia. - Tu chodzi o ważną funkcję państwową, o Najwyższą Izbę Kontroli i o to, żeby nie była ona pod batem władzy politycznej - zauważyła posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że "Banaś prowadzi w tej chwili akcję, która doprowadziła do utraty przez NIK atrybutu urzędu państwowego".

Dziemianowicz-Bąk: tu nie chodzi o kryształowość

Kaczyński: są pewne sprawy wobec Banasia, które trzeba wyjaśnić w procesie sądowym

Szefernaker: trzeba wyjaśnić wątpliwości

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker stwierdził, że "na pewno nie powinno być tak, że wobec osób, które pełnią taką funkcję w państwie są takie wątpliwości co do konkretnych czynów". - Jeżeli jest wiele różnych wątpliwości, to trzeba je wyjaśnić - dodał.

Kropiwnicki: to atak na NIK i jej prezesa

Robert Kropiwnicki (KO) ocenił, że wniosek o ściganie Banasia to "atak na NIK i na prezesa". - Mówiono o nim kryształowy Marian, to przecież ich człowiek cały czas, bo to oni go wybrali - zauważył. Poseł przypomniał, że w NIK pracuje "około dwóch tysięcy kontrolerów, którzy wykonują swoją robotę i to, że kontrolują rząd i rządowi się to nie podoba jest naturalne". - Marian Banaś musi wykonywać tę robotę. Jak nie będzie jej wykonywał, to będzie musiał zostać odwołany - dodał.