Marian Banaś "politycznym świadkiem koronnym"? Politycy komentują słowa Donalda Tuska i kwestię immunitetu szefa NIK

Immunitet Mariana Banasia trzeba obronić po to, żeby chronić niezależność nie tylko jego, ale całej NIK - powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Skomentował słowa lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który ocenił, że prezesa Najwyższej Izby Kontroli trzeba traktować jako "politycznego świadka koronnego". Zdaniem wiceprezesa PSL Dariusza Klimczaka w odpowiednim momencie, jako osoba podejrzana, Banaś może być potraktowany jako świadek koronny, który "może pomóc odsłonić wiele niewiadomych z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości".

Z wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi wystąpił w ubiegłym tygodniu do marszałek Sejmu Prokurator Generalny. Śledczy chcą postawić kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. W piątek Marian Banaś poinformował na Twitterze, że pismo marszałek Sejmu Elżbiety Witek o uchylenie mu immunitetu wpłynęło do NIK. Pełniący obowiązki przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk odnosząc się w czwartek do wniosku prokuratury powiedział, że nie ma wątpliwości, iż dzisiaj należy traktować prezesa NIK, jako "politycznego świadka koronnego". - Świadka koronnego, który chce zeznawać w sprawie mafii politycznej, której był uczestnikiem.

Sprawę Mariana Banasia i słowa Donalda Tuska komentują w piątek w Sejmie politycy.

Szczerba: immunitet Mariana Banasia trzeba obronić

- Z jednej strony jest kwestia prezesa NIK-u i jego immunitetu. Według mnie ten immunitet trzeba obronić po to, żeby chronić niezależność nie tylko Mariana Banasia, ale całej instytucji jaką jest NIK - powiedział TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

- Druga kwestia jest taka, że rzeczywiście Marian Banaś był w PiS-ie, wie o wielu nieprawidłowościach w funkcjonowaniu tego środowiska, pewnie zna grzechy PiS-owskie, w związku z powyższym określenie "polityczny świadek koronny" jest jak najbardziej zasadne w tym sensie, że być może wtedy, kiedy niezależna prokuratura będzie zajmowała się Marianem Banasiem, jego oświadczeniami majątkowymi, a przecież tego wszyscy chcemy, żeby ta sprawa była wyjaśniona, również być może Marian Banaś zdecyduje się opowiedzieć o pewnych sprawach, które będą dla Kaczyńskiego bardzo niewygodne - ocenił.

Maciejewska: dla Lewicy, to, że Banaś stoi na straży kontroli jest ważniejsze

Wiceszefowa klubu Lewicy Beata Maciejewska mówiła, że "Marian Banaś dzisiaj stoi na czele instytucji, która jest niezależna od rządu i jako jedna z nielicznych dzisiaj może tropić afery PiS-owskie". - Z tego punktu widzenia możemy powiedzieć, że podchodząc do decyzji jak głosować, czy za odebraniem immunitetu panu Banasiowi, czy za tym, żeby on pozostał na tym stanowisku, musimy ważyć dwie racje - wątpliwości wobec jego postawy i to, że on stoi jednak na straży instytucji, która kontroluje dzisiaj wydatki państwa, która kontroluje nieprawidłowości - mówiła.

- Dla nas, jako dla Lewicy, to, że on stoi na straży tych kontroli jest ważniejsze - dodała.

Maciejewska: Banaś stoi na czele instytucji, która jako jedna z nielicznych może tropić afery PiS TVN24

Klimczak: w odpowiednim momencie Banaś może być potraktowany jako świadek koronny

Wiceprezes PSL Dariusz Klimczak mówił, że "ten świadek koronny nie tylko jest w przenośni, ale i w praktyce". Jego zdaniem, w odpowiednim momencie jako osoba podejrzana może być potraktowany jako świadek koronny, który może pomóc odsłonić wiele niewiadomych z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości".

- Każdej osobie trzeba dać prawo do obrony, do rehabilitacji nawet, w stylu Jacka Soplicy. Wątpię, żeby zrobić z niego księdza Robaka, ale uważam, że powinien mieć możliwość przedstawienia swoich racji, ponieważ on też czuje się poszkodowany przez państwo PiS - ocenił poseł PSL.

Klimczak: w odpowiednim momencie Banaś może być potraktowany jako świadek koronny TVN24

W ubiegły piątek syn Mariana Banasia Jakub Banaś został zatrzymany na lotnisku Kraków Balice, gdy wracał z żoną z urlopu, a zatrzymania dokonali funkcjonariusze CBA. CBA poinformowało również o zatrzymaniu dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusza G. W sobotę Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła zarzuty Jakubowi Banasiowi i jego żonie Agnieszce, a także Tadeuszowi G.

Autor:js//rzw

Źródło: TVN24, PAP