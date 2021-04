Banaś: Będę bronił niezależności NIK. Żadne prowokacje i fałszerstwa służb temu nie przeszkodzą

Kto się z nie zgadza z władzą, może na podstawie pomówień być aresztowany i skazany - oświadczył przed siedzibą Najwyższej Izby Kontroli jej prezes Marian Banaś. Odniósł się do przeszukania domu jego syna przez agentów CBA. - To już kolejne przeszukanie na terenie tej samej nieruchomości. Mój syn od przeszło roku, podobnie jak ja, był stale inwigilowany i represjonowany wraz z całą rodziną - mówił Banaś. Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zapewniał, że "takich działań nie podejmuje się ad hoc", a decyzja o przeszukaniu domu syna Banasia została podjęta tydzień temu.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli w środę do podwarszawskiego domu Jakuba Banasia , syna prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Po godzinie 14 Marian Banaś wygłosił w tej sprawie oświadczenie przed siedzibą NIK.

Banaś mówił, że przeszukanie CBA w domu jego syna wpłynęło także na jego synową oraz wnuki. - To już kolejne przeszukanie na terenie tej samej nieruchomości. Mój syn od przeszło roku, podobnie jak ja, był stale inwigilowany i represjonowany wraz z całą rodziną. Dzieje się tak dlatego, by zmusić mnie do rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli i zmiany wyników zakończonych oraz prowadzonych kontroli - powiedział Banaś.