Banaś o konferencji z Mentzenem: potrzebujemy wsparcia wszystkich sił politycznych, by zmienić ustawę o NIK

Banaś: nie widzę niestosowności

Banaś powiedział, że "nie widzi niestosowności" takiej konferencji. - Powinniśmy uzyskać poparcie od każdego, kto takiego poparcia nam chce udzielić. Ja liczę na to, że również pozostałe partie polityczne i siły polityczne udzielą poparcia Najwyższej Izbie Kontroli, bo to jest w tej chwili jedyny organ, który broni praworządności i demokracji w tym kraju - stwierdził.

Banaś: syn jest dorosły, jest poza wszelkimi sprawami dotyczącymi NIK

Jakub Banaś wciąż jest doradcą społecznym NIK. - To nie przeszkadza. Nie ma dostępu do kontroli, do materiałów, które podlegają kontroli. Jest osobą w pełni dojrzałą, więc to są jego decyzje, jeśli chodzi o start do parlamentu - mówił Banaś.