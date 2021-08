Marian Banaś: wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba wywierał nacisk na kontrolerów

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś podczas posiedzenia sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej mówił o próbach wywierania wpływu na kontrolerów przez wiceprezesa tej instytucji Tadeusza Dziubę. Mówił również, że "będzie bronił niezależności NIK jak niepodległości".

Komisja do spraw kontroli państwowej rozpatrywała w czwartek sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2020 roku. Podczas posiedzenia prezes NIK Marian Banaś mówił, że wiceprezes tej instytucji Tadeusz Dziuba miał działać na jej szkodę i wywierać naciski na kontrolerów instytucji.

- Mieliśmy przykład wywierania nacisku przez pana wiceprezesa na kontrolerów, co do zmiany ustaleń (...), które były podparte ewidentnymi dowodami - powiedział Banaś.

Działania prokuratury

- Kierując się przepisami prawa, skierowałem zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, bo proszę państwa, nie może być tak. Jeżeli my jesteśmy niezależną izbą, tę niezależność mają również kontrolerzy w ustaleniach, które prowadzą w czasie kontroli - powiedział Banaś.

- To jest pierwsza sprawa. Ewidentne ingerowanie w ustalenia kontrolerów, co jest rzeczą niedopuszczalną i karygodną - podkreślał Banaś. - Nie może żaden prezes czy wiceprezes zmieniać ustaleń, które nie są zgodne z faktami - dodał szef NIK.

Banaś: będę bronił niezależności NIK jak niepodległości

Szef NIK mówił, że Izba ma swoje zadania konstytucyjne. - Bada pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości dane jednostki, które kontroluje. I musimy być temu wierni. To nie może polegać na tym, że w zależności od takiej czy innej polityki my naginamy nasze ustalenia, bo ona przestanie być po prostu niezależną instytucją - dodał.

Marian Banaś podczas posiedzenia sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej

Marian Banaś podczas posiedzenia sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej PAP/Rafał Guz

Tadeusz Dziuba obecny na komisji

Na posiedzeniu komisji obecny był także Dziuba. Jak relacjonowała reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek, na posiedzeniu było dużo emocji. Zdaniem posłów opozycji posłowie PiS celowo zaprosili wiceprezesa NIK na to posiedzenie.

- Prawo i Sprawiedliwość zaprosiło wiceprezesa Dziubę, który opowiadał o tym, co się dzieje wewnątrz Najwyższej Izb Kontroli, że są jakieś nieprawidłowości kadrowe, ale na moją propozycję, że jeżeli widzi te nieprawidłowości, to niech powiadomi Państwową Inspekcję Pracy albo prokuraturę, to mówi, że prezes Banaś działa jednak w granicach prawa, nie przekracza swoich uprawnień - mówił TVN24 Przemysław Koperski z Lewicy.