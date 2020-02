CBA w siedzibie NIK. Przeszukania nie było, bo "prezes uznał, że nie zostały spełnione konstytucyjne przesłanki"

Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do mieszkań prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia - podał portal Onet. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku przekazał w rozmowie z TVN24, że działania prowadzone są w związku ze śledztwem dotyczącym oświadczeń majątkowych Banasia. Kierownik wydziału prasowego NIK Zbigniew Matwiej poinformował, że agenci CBA weszli również do budynku izby, ale do przeszukania nie doszło, "ponieważ prezes NIK uznał, że nie zostały spełnione konstytucyjne przesłanki".