CBA weszło do gabinetu Banasia pod jego nieobecność. NIK: celem jest zastraszenie

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli w środowy poranek do mieszkań prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Przeszukań dokonano między innymi w miejscach, w których przebywała jego rodzina - przekazał w liście skierowanym do marszałek Sejmu Marian Banaś. Ocenił, że doszło do naruszenia prawa. Po południu CBA pojawiło się również w siedzibie NIK. Tam, "pomimo protestów", agenci weszli do gabinetu Banasia pod jego nieobecność - przekazał rzecznik Izby, Zbigniew Matwiej. Najwyższa Izba Kontroli w popołudniowym komunikacie stwierdziła, że działania prokuratury mają za cel "zastraszenie" pracowników.