CBA, NIK, Banaś, "agent Tomek" i prokuratura. Co się wydarzyło w środę

Najpierw został zatrzymany "agent Tomek". Niedługo później agenci CBA weszli do mieszkań szefa Najwyższej Izby Kontroli, by je przeszukać. Potem pojawili się w centrali NIK. Najwyższa Izba Kontroli odpowiedziała wejściem do Prokuratury Krajowej. W punktach wyjaśniamy środowe wydarzenia związane z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, prokuraturą i Najwyższą Izbą Kontroli.