"Ani Banaś, ani ludzie, którzy go próbują oskarżać, nie mają interesu w tym, żeby cokolwiek wyszło na jaw"

Na pewno w tle jest historia związana zarówno z Marianem Banasiem, jak i sprawami dotyczącymi mafii vatowskiej w Ministerstwie Finansów, i w ogóle z powiązaniami różnych osób, piastujących bardzo często bardzo wysokie funkcje publiczne, ze światem przestępczym - powiedział w TVN24 dziennikarz "Superwizjera" Bertold Kittel. Odniósł się do środowego przeszukania w domu syna prezesa NIK przez agentów CBA.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukiwali w środę podwarszawski dom Jakuba Banasia , syna prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Po południu tego dnia szef NIK oświadczył, że "działania operacyjne CBA" wobec jego syna "nie mogą być rozpatrywane bez kontekstu, jakim jest opublikowanie wczoraj przez media fragmentów wyników kontroli dotyczącej organizacji wyborów korespondencyjnych". - To przypomina mi czasy bolszewickie – powiedział.

"Są rzeczy, które powinny jak najszybciej zostać ujawnione"

- To nie jest jedno śledztwo tylko dotyczące pana Mariana Banasia, ale tam jest więcej takich postępowań, w których takie wątki się przewijają – dodał.

- To jest wspólny mianownik obu tych stron, że żadna z nich nie ujawnia tak naprawdę, o co w tych sprawach chodzi, a tam są rzeczy, które powinny jak najszybciej zostać ujawnione, dlatego, że dotyczą najważniejszych urzędników w państwie, ich powiązań, często zaskakujących – zaznaczył Kittel.

"Mamy do czynienia z potencjalnym ujawnieniem informacji z postępowania"

Reporter powiedział, że "kalendarz działań prokuratury w tej sprawie może wskazywać na to, że osoby u których miało być przeszukanie, wiedziały wcześniej o jego terminie".

- Mamy tutaj do czynienia z potencjalnym ujawnieniem informacji z postępowania. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek w tej sprawie wszczął postępowanie, mimo że mamy być może podejrzenie popełnienia przestępstwa – dodał.

Jak mówił Kittel, to dobrze ilustruje, na jakim etapie jesteśmy. - Widzimy rzeczy, które są często szokujące, jakieś powiązania. Informacje, które do nas docierają, mogą świadczyć o bardzo poważnych przestępstwach, i nikt nie wszczyna w tej sprawie żadnych postępowań – zauważył dziennikarz "Superwizjera".

"To nie jest tak, że tego typu działania o tak dużej skali można podejmować z dnia na dzień"

"Mówimy o zbieraniu haków na osoby piastujące najwyższe stanowiska"

- Myślę, że gdyby ta sprawa została ujawniona, to wiele osób, które dziś są na szczycie, mogłoby się pożegnać ze swoją przyszłą karierą polityczną. Żadna ze stron, to widać - ani pan Banaś, ani ludzie, którzy go próbują oskarżać - nie ma interesu w tym, żeby cokolwiek w tej sprawie wyszło na jaw, dlatego, że ta sprawa kompromituje fundamenty tej władzy – ocenił Kittel.