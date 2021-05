Banaś alarmuje o naciskach na NIK w liście do europejskiej organizacji. "Wyciąga kolejną broń"

Widzimy kolejną odsłonę żenującej i gorszącej wojny między instytucjami państwowymi - mówił poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Komentował w ten sposób list, który Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, skierował do Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Banaś napisał w nim o naciskach władzy na NIK. - Ja nie widzę, żeby były jakiekolwiek naciski. Konstytucyjnie nie jesteśmy w stanie nic zrobić - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Marian Banaś jest wiceprzewodniczącym zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI). W wysłanym do niej liście informuje o naciskach na Najwyższą Izbę Kontroli. Prezes NIK na 27 maja zwołał posiedzenie EUROSAI, na którym organizacja ma zajmować się sytuacją instytucji kontrolnych w Polsce.

O decyzji Banasia mówili we wtorek politycy.

Witek: nie widzę, żeby były naciski

- Ja bym chciała się dowiedzieć, z czego to wynika i na jakiej podstawie pan prezes Banaś tak mówi - komentowała Elżbieta Witek, marszałek Sejmu z PiS.

- Ja nie widzę, żeby były jakiekolwiek naciski. Konstytucyjnie nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jeżeli nie zmienimy konstytucji, ewentualnie ustawy, to nic się tutaj nie zmieni. Pan prezes Banaś o tym wie - dodała.

Śmiszek: Banaś wyciąga kolejną broń w obronie niezależności

Krzysztof Śmiszek z Lewicy powiedział, że to "ulica i zagranica w wykonaniu Mariana Banasia". - Widzimy kolejną odsłonę żenującej i gorszącej wojny między instytucjami państwowymi. To kolejny argument pana Banasia - teraz rozmawiamy na poziomie europejskim, zawiadamiamy specjalne organy, które czuwają nad działaniem niezależnych instytucji kontrolnych - mówił poseł.

- Nie dajmy się zwieść, to kolejna odsłona wojny. Marian Banaś wyciąga kolejną broń w obronie swojej niezależności - dodał. Zaznaczył, że prezes NIK "nie wyciągnął najważniejszej" broni. - Po druzgocącym raporcie NIK-u o wyborach kopertowych nie została zawiadomiona prokuratura w kontekście działań premiera Morawieckiego - przypomniał Śmiszek.

"Ten urzędnik jest dobry, który jest wygodny dla PiS"

Zdaniem Miłosza Motyki z PSL stosunek do Mariana Banasia "pokazuje hipokryzję obozu Prawa i Sprawiedliwości". - Kiedy Marian Banaś był krystaliczny, to można było go chwalić, był idealnym kandydatem na szefa NIK. A dzisiaj, kiedy realizuje misję, czyli kontroluje organy państwa, jest niewygodny - ocenił poseł.