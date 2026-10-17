"Nigdy nie chciałam różowego rowerka z koszyczkiem". Pojechała po złoto

Maria Okrucińska - złota medalistka kolarskich mistrzostw świata juniorek w jeździe indywidualnej na czas

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W Przedszkolu "Jacek i Agatka" wszyscy pękają z dumy. Gratulują. Na internetowej stronie zamieszczono zdjęcie - Michał Kwiatkowski, kolarz wybitny, w otoczeniu maluchów z grupy Odkrywcy. Tuż obok niego stoi Marysia, lat wtedy pięć, mniej więcej.

- Mój tata i Michał znają się od bardzo dawna, tata też był kolarzem, mistrzem Polski młodzieżowców, jeździli w tym samym klubie. Jacek i Agatka to przedszkole moich rodziców, Michał dostał zaproszenie, żeby o kolarstwie poopowiadać i zachęcić dzieci do aktywności, na przykład jeżdżenia rowerem. Coś tam z tego spotkania pamiętam, na pewno nie jeden do jednego - opowiada dziś Maria Okrucińska.