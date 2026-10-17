"Nigdy nie chciałam różowego rowerka z koszyczkiem". Pojechała po złoto

W Przedszkolu "Jacek i Agatka" wszyscy pękają z dumy. Gratulują. Na internetowej stronie zamieszczono zdjęcie - Michał Kwiatkowski, kolarz wybitny, w otoczeniu maluchów z grupy Odkrywcy. Tuż obok niego stoi Marysia, lat wtedy pięć, mniej więcej.
- Mój tata i Michał znają się od bardzo dawna, tata też był kolarzem, mistrzem Polski młodzieżowców, jeździli w tym samym klubie. Jacek i Agatka to przedszkole moich rodziców, Michał dostał zaproszenie, żeby o kolarstwie poopowiadać i zachęcić dzieci do aktywności, na przykład jeżdżenia rowerem. Coś tam z tego spotkania pamiętam, na pewno nie jeden do jednego - opowiada dziś Maria Okrucińska.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wyglądała sportowa droga Marii Okrucińskiej od dzieciństwa do mistrzostwa świata.
Jaką rolę w jej rozwoju odegrał Michał Kwiatkowski i rodzinne tradycje kolarskie.
Jakie wyzwania i kontuzje towarzyszyły jej w drodze do sukcesów.
Jakie plany edukacyjne i sportowe ma przed sobą młoda mistrzyni.