"Wolne Sądy", zdecydowane osądy i szybkie biegi. Kim jest Maria Ejchart

Wydaje się, że Maria Ejchart lubi wyzwania. Biega w maratonach, na ulicach walczy o praworządność, spotyka się z zabójczyniami skazanymi na dożywocie. Wszystko to blednie chyba przy ostatnim - jako wiceszefowa resortu sprawiedliwości, mierzy się dziś z wyzwaniem uporządkowania mocno skomplikowanej sytuacji prawnej w kraju. Robi to na oczach Polaków, nie unikając kamer.

Już wcześniej dała się poznać ze zdecydowanych wypowiedzi w sprawie prawomocnie skazanych polityków. Jak wówczas, kiedy odniosła się do słów szefa Gabinetu Prezydenta RP Marcina Mastalerka. Ten, w "Rozmowie Piaseckiego", określił postępowanie Adama Bodnara mianem "sadystycznego". - Jedyną osobą, która ma klucz do celi panów Kamińskiego i Wąsika, jest pan prezydent - odparła. Jeszcze wcześniej na konferencji prasowej wyjaśniała, iż fakt, że polityk jest w więzieniu, nie znaczy, że jest więźniem politycznym. Nazywanie Kamińskiego i Wąsika więźniami politycznymi Ejchart określiła wówczas jako "nadużycie, również wobec więźniów politycznych, którzy przebywają w więzieniach na całym świecie". W czasie tej samej konferencji prasowej była również pytana o protest głodowy Mariusza Kamińskiego. - Każdy ma prawo nie jeść i nie pić, to jest decyzja indywidualna, na tym polega prawo do wolności osobistej - odpowiedziała.