Wiceszefowa KE: wojna toczy się przy granicy całej Unii Europejskiej

Wszyscy w Unii myślimy teraz o kwestiach bezpieczeństwa. Myślę, że wspólnie możemy odegrać bardzo ważną rolę w wojnie toczącej się w Ukrainie - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager. Dodała, że wojna toczy się "przy granicy całej Unii Europejskiej".

Margrethe Vestager, która jest wiceprzewodniczącą KE do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, we wtorek wzięła udział we wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji do spraw Unii Europejskiej oraz cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii.

- Mamy przed sobą trudne czasy. Nie tylko za polskimi granicami toczy się wojna, trzeba powiedzieć, że toczy się ona przy granicy całej Unii Europejskiej. Wszyscy w Unii myślimy teraz o kwestiach bezpieczeństwa. Myślę, że wspólnie - jako UE - możemy odegrać bardzo ważną rolę w wojnie toczącej się w Ukrainie - powiedziała Margrethe Vestager.

Vestager o potrzebie współpracy

Jednocześnie podkreśliła znaczenie wspólnych inwestycji i rynku Unii Europejskiej. - Nie powinniśmy nigdy rezygnować z konkurencji między państwami członkowskimi, ale jest wiele pól, na których nasza współpraca może nam pomóc - powiedziała, wymieniając potencjalne korzyści mogące płynąć z inwestycji całej wspólnoty w zakresie obronności. - Jeżeli razem, jako cała Unia, będziemy inwestować w sprzęt obronny, nie tylko wzmocnimy przemysł, ale będziemy też w stanie lepiej poprowadzić negocjacje - zauważyła.

Margrethe Vestager podczas wspólnego posiedzenia sejmowych komisji do spraw Unii Europejskiej oraz cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii PAP/Radek Pietruszka

Nawiązała także do spodziewanego zamknięcia procedury wytoczonej Polsce z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącego praworządności. - Procedura z artykułu 7 Traktatu o UE przeciw Polsce niedługo zostanie zakończona. Nie ma już ryzyka związanego z prawodawstwem w Polsce. Uchylenie procedury z artykułu 7 odblokuje środki, które będą służyć inwestycjom, ale także wzmocnieniu odporności państw członkowskich, w tym Polski, na zewnętrzne zagrożenia - powiedziała Vestager.

We wtorek wiceszefowa KE Vera Jourova poinformowała w Brukseli, że w nadchodzących dniach zaproponuje, by Komisja Europejska wycofała wniosek dotyczący procedury z art. 7 wobec Polski, ponieważ - jak mówiła - w Polsce nie mamy już do czynienia z naruszeniem praworządności.

Vestager: Unia chce większego zaangażowania kobiet w branży IT

W trakcie dyskusji z uczestnikami komisji Vestager podkreśliła znaczenie szybkiej legislacji w przyswajaniu nowych technologii do życia społeczeństw Europy. Zaznaczyła, że zdaniem Komisji Europejskiej polski biznes nie wykorzystuje w pełni nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Omawiając problem wielkich firm technologicznych, wpływających na codzienność ludzi na kontynencie, zaznaczyła, że w Komisji Europejskiej prowadzone są rozmowy o działaniach przeciwko TikTokowi, Twitterowi i Instagramowi. Jak mówiła, działania te mają dotyczyć głównie braku mechanizmu weryfikującego wiek użytkowników tych platform.

Zapytana o wciąż niskie zatrudnienie kobiet w dziedzinie IT, a zwłaszcza cyberbezpieczeństwa, zauważyła, że państwa nie wykorzystują ogromnego potencjału, jakim dysponują. - W dziedzinie cyfrowej dochodzi do kształtowania naszego społeczeństwa, dlatego nie powinniśmy zostawiać tego jednej płci ani jednemu pokoleniu, bo taki jest dziś profil specjalisty informatycznego - powiedziała. Dodała, że Unia chce większego zaangażowania kobiet w branży i zachęca do tego rynek pracy, uczelnie i organizacje zajmujące się szkoleniem w dziedzinie cyfrowej. Zauważyła, że obecnie mężczyźni stanowią około 70 procent specjalistów w dziedzinie technicznej, co oznacza, że potencjał kobiet w tym zakresie jest marnowany.

Vestager: niezbędne jest inwestowanie w cyberbezpieczeństwo

Vestager podkreśliła, że niezbędne jest inwestowanie w bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, bo koszt "chronienia jest znacznie niższy niż koszt niechronienia". Stwierdziła, że Europa szykuje system automatycznego wykrywania zagrożeń przed cyberwłamaniem. Zakłada on, że jeżeli nastąpiłby atak, możliwe byłoby natychmiastowe uzyskanie wsparcia z innego kraju.

Pytana o ewentualne plany wprowadzenia opcji europejskiego głosowania internetowego, powiedziała, że przed dekadą była zwolenniczką takiego rozwiązania i usiłowała wprowadzić krajowy pilotaż w tej dziedzinie. Jednak jej propozycje okazały się "całkowitą klapą", przy czym zostały odrzucone z powodu braku przekonania, że internetowe głosowanie zapewniałoby odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Obecnie, powiedziała Vestager, doszła jednak do wniosku, że rację mieli jej przeciwnicy. - Zaufanie do demokracji wymaga, aby była karta do głosowania i długopis". Akt fizycznego głosowania jest niezwykle cenny. W przypadku fundamentalnych wyborów politycznych "wierzę w tę starą technologię" - zadeklarowała.

Przed posiedzeniem komisji wiceszefowa KE spotkała się z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Na wspólnym briefingu z marszałkiem Vestager podkreśliła rolę Polski we wspólnocie europejskiej, która jej zdaniem będzie coraz większa. Politycy rozmawiali również o zamykaniu procedury wytoczonej Polsce z art. 7 o Unii Europejskiej.

Autorka/Autor:mjz/kab

Źródło: PAP