Przedstawicielka RPO spotkała się w zakładzie karnym z aresztowaną Margot

W niedzielę przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich doktor Ewa Dawidziuk, dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar w Biurze RPO, zbadała na miejscu w Zakładzie Karnym w Płocku stan poszanowania praw tymczasowo aresztowanej Margot - czytamy w komunikacie na stronie rpo.gov.pl.

"Przebywa w pojedynczej celi przejściowej"

Z komunikatu dowiadujemy się, że do zbadania na miejscu takich spraw uprawnia Rzecznika art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ponadto, na podstawie art. 8b paragraf 1 kodeksu karnego wykonawczego, Rzecznik Praw Obywatelskich lub osoba przez niego upoważniona ma prawo wstępu w każdym czasie, bez ograniczeń, do zakładów karnych, aresztów śledczych i innych miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności, oraz poruszania się po ich terenie, przeglądania dokumentów i żądania wyjaśnień od administracji tych jednostek, a także do przeprowadzania podczas nieobecności innych osób rozmów z osobami pozbawionymi wolności oraz badania ich wniosków, skarg i próśb.