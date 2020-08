Ludzie kultury solidaryzują się z Margot i piszą do Von der Leyen. Pod listem podpis Almodovara, Huppert i Tokarczuk

"Partia rządząca uczyniła z mniejszości seksualnych kozła ofiarnego"

W liście znalazł się apel do polskiego rządu, "by przestał obierać sobie za cel mniejszości seksualne, by przestał wspierać organizacje propagujące homofobię, a także by pociągnął do odpowiedzialności osoby stojące za bezprawnymi i brutalnymi zatrzymaniami z 7 sierpnia 2020 roku".