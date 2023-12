Mateusz Morawiecki szedł, by wygłosić expose. Miejsce na mównicy zajął Marek Suski

Suski mówił, że "debata nad programem działania Rady Ministrów to jest najważniejsza debata w parlamencie". - Pan marszałek zaproponował na konwencie 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubu. Zawsze odbywały się tutaj debaty i to często debaty długie, nawet 360-minutowe. Żeby poważnie traktować nasz kraj, naszych obywateli, żeby mogli się dowiedzieć, jaki jest program działania rządu, to zgłaszam wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia obrad i wyznaczenie którejś z debat, żeby wszyscy posłowie mogli zabrać głos - zawnioskował Suski.

Podkreślił, że "każdy poseł, który będzie miał taką wolę, by zabrać głos w tej debacie, będzie mógł to zrobić w pytaniach, które nastąpią po oświadczeniach klubów". - Nie będą one limitowane co do ilości, a więc każdy będzie mógł wystąpić ze swoim pytaniem do nowego prezesa Rady Ministrów. I to jest właśnie nieograniczanie wypowiedzi, a nie jej ograniczanie - dodał.