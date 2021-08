Marek Suski w siedzibie KRRiT. Co robił? Szef Rady odpowiedział na pytania posłów

Posłowie pytają dalej

Dariusz Joński mówił, że "wygląda to tak, jakby Marek Suski wchodził do siebie do domu albo do siedziby swojej partii na Nowogrodzkiej i mówił, co mają robić członkowie Rady". - Potem wychodzi, nie udziela informacji i odjeżdża. To jest coś niebywałego - ocenił.