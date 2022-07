Marek Suski: Dość szantażu Polski. Nie poddamy się niewoli brukselskiej

Unia Europejska szuka jakiegokolwiek pretekstu, żeby się Polski czepić - powiedział wiceszef klub PiS Marek Suski, odnosząc się do warunków stawianych w kwestii wymiaru sprawiedliwości. - Cokolwiek byśmy zrobili, to znowu będą jakieś kolejne żądania - ocenił. Dodał, że "w którymś momencie trzeba powiedzieć: dość szantażu Polski".

Według Suskiego "Unia Europejska szuka jakiegokolwiek pretekstu, żeby się Polski czepić". - Bo chodzi o to, żeby Polska nie była suwerennym krajem, a Unię Europejską przerobić w federację, gdzie Polska nie będzie miała nic do gadania. (...) To jest strategia grillowania Polski, doprowadzenia to tego, żeby w Polsce był rząd uległy, z premierem, który mówi po polsku, ale z silnym niemieckim akcentem i chyba myśli po niemiecku - mówił poseł PiS.