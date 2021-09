Profesor Andrzej Zoll: mówienie o tym, że mamy okupację brukselską, to jest duży stopień głupoty

Słowa posła PiS Marka Suskiego o "okupancie brukselskim" w kontekście relacji z Unią Europejską komentował w "Faktach po Faktach" profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były rzecznik praw obywatelskich. Myślę, że to głupota coś takiego mowić. Nie ma żadnej płaszczyzny do porównywania - ocenił.

Poseł PiS Marek Suski porównał walkę Polski z agresorami podczas II wojny światowej do obecnych relacji z Unią Europejską. - Będziemy walczyć z okupantem brukselskim - oświadczył. Potem powtórzył te słowa na posiedzeniu sejmowej komisji.

Słowa polityka komentował we wtorek w "Faktach po Faktach" profesor Zoll. - Myślę, że to jest głupota coś takiego mowić. Nie ma żadnej płaszczyzny do porównywania - ocenił.