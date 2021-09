Marek Suski: jak Polska nie upadnie na kolana i nie stanie się pewnym landem, to będziemy karani

Poseł PiS Marek Suski po raz kolejny odniósł się do swojej wypowiedzi o "okupancie brukselskim" w kontekście relacji z Unią Europejską. Jak stwierdził, w Brukseli "żądają, że mamy uznać wyższość prawa europejskiego nad prawem polskim". - A jeżeli nie, to zostaniemy ukarani. Jak Polska nie upadnie na kolana i nie stanie się pewnym landem, to będziemy karani - powiedział. - Użyłem ostrych słów, żeby do Brukseli dotarło, że nie jesteśmy podludźmi - dodał.