Polska Marek Suski o nowym stowarzyszeniu w PiS. "Jest ich już pięć, to i szóste się zmieści" Adrian Wróbel |

Suski o planach założenia nowego stowarzyszenia w PiS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Poseł został zapytany przez dziennikarza TVN24 Radomira Wita o plany założenia nowego stowarzyszenia w partii. Mieliby znaleźć się w nim przedstawiciele "zakonu PC" - czyli osoby najbliżej prezesa PiS, wywodzące się z jego poprzedniej partii - Porozumienia Centrum.

- Nie, swojego [stowarzyszenia - red.] nie zakładam - odparł poseł, pytany przez dziennikarza. Po doprecyzowaniu, że chodzi tu o "zakon PC", Suski odparł, że "zobaczymy". - No taki pomysł od wielu lat gdzieś tam się pojawia - stwierdził. Dodał też, że "zakonników nadal jest sporo".

- Rozmawialiśmy już. Są pozytywnie nastawieni - stwierdził poseł, dopytywany, czy poruszył już tę kwestię z chętnymi. Zapytany, czy prezes Kaczyński też jest pozytywnie nastawiony, odparł, że "myśli, że tak".

Suski został też zapytany przez Radomira Wita, czy w partii nie ma już za dużo stowarzyszeń. - Jest ich już chyba pięć w Prawie i Sprawiedliwości, to i szóste się zmieści. Poza tym my nie zakładamy stowarzyszenia parlamentarzystów, tylko byłych członków Porozumienia Centrum - a to jest szersza grupa ludzi niż tylko posłowie - podkreślił.

O sprawie napisał pierwszy Jacek Gądek z "Newsweeka".

Kłótnia pomiędzy posłami PiS

18 czerwca pomiędzy Markiem Suskim a założycielem innego stowarzyszenia wewnątrz PiS "Po Pierwsze Polska" Jackiem Sasinem doszło do ostrej wymiany słów.

W swoim materiale Arleta Zalewska z "Faktów" TVN przekazała, że pomiędzy posłami padły nawet niecenzuralne słowa.

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