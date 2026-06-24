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Polska

Marek Suski o nowym stowarzyszeniu w PiS. "Jest ich już pięć, to i szóste się zmieści"

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Jarosław Kaczyński
Suski o planach założenia nowego stowarzyszenia w PiS
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
W Prawie i Sprawiedliwości może powstać kolejne stowarzyszenie. W rozmowie z Radomirem Witem z TVN24, poseł PiS Marek Suski powiedział, że projekt stowarzyszenia "zakonu PC" - byłych członków Porozumienia Centrum - pojawiał się od wielu lat. "Zakonników nadal jest sporo" - podkreślił Suski.

Poseł został zapytany przez dziennikarza TVN24 Radomira Wita o plany założenia nowego stowarzyszenia w partii. Mieliby znaleźć się w nim przedstawiciele "zakonu PC" - czyli osoby najbliżej prezesa PiS, wywodzące się z jego poprzedniej partii - Porozumienia Centrum.

- Nie, swojego [stowarzyszenia - red.] nie zakładam - odparł poseł, pytany przez dziennikarza. Po doprecyzowaniu, że chodzi tu o "zakon PC", Suski odparł, że "zobaczymy". - No taki pomysł od wielu lat gdzieś tam się pojawia - stwierdził. Dodał też, że "zakonników nadal jest sporo".

- Rozmawialiśmy już. Są pozytywnie nastawieni - stwierdził poseł, dopytywany, czy poruszył już tę kwestię z chętnymi. Zapytany, czy prezes Kaczyński też jest pozytywnie nastawiony, odparł, że "myśli, że tak".

Suski został też zapytany przez Radomira Wita, czy w partii nie ma już za dużo stowarzyszeń. - Jest ich już chyba pięć w Prawie i Sprawiedliwości, to i szóste się zmieści. Poza tym my nie zakładamy stowarzyszenia parlamentarzystów, tylko byłych członków Porozumienia Centrum - a to jest szersza grupa ludzi niż tylko posłowie - podkreślił.

O sprawie napisał pierwszy Jacek Gądek z "Newsweeka".

Kłótnia pomiędzy posłami PiS

18 czerwca pomiędzy Markiem Suskim a założycielem innego stowarzyszenia wewnątrz PiS "Po Pierwsze Polska" Jackiem Sasinem doszło do ostrej wymiany słów.

W swoim materiale Arleta Zalewska z "Faktów" TVN przekazała, że pomiędzy posłami padły nawet niecenzuralne słowa.

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pc
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Tagi:
Marek SuskiPrawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiJacek Sasin
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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