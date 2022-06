Suski cztery razy o "głupiej Unii" i "wariactwach energetycznych". Posłanka się sprzeciwiła, zagroził jej Strażą Marszałkowską

- To Unia Europejska każe likwidować węgiel i to przez Unię Europejską zmniejszyliśmy wydobycie i to wy, opozycjo, strzelaliście do górników (do grup zamaskowanych osób, która szturmowała siedzibę górniczej spółki - red.), którzy występowali w obronie swoich kopalń. Nie mówcie, że Unia nie ma nic wspólnego, z tym, że jest dzisiaj kryzys. Głupia Unia po prostu dała się omotać Rosji i podporządkować się dyktatowi rosyjskiej energetyki. To głupia Unia sprzedała sobie magazyny gazowe, których później Rosja nie zapełniła. To głupia Unia nie wybudowała sobie gazoportów i krytykowała nas, jak my żeśmy budowali. To głupia Unia nie wybudowała sobie naftoportów. Unia była tak mądra, że dzisiaj wszyscy ministrowie przyjeżdżają do Polski, nawet wczoraj miałam spotkanie z ministrem niemieckiej energetyki, i proszą Polskę o pomoc, żebyśmy przez nasze naftoporty i gazoporty sprowadzili dla nich surowce - mówił Marek Suski (PiS), szef komisji.