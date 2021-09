Marek Suski o "brukselskim okupancie". Powtórzył słowa na posiedzeniu sejmowej komisji

Suski powtórzył swoje słowa o "brukselskiej okupacji"

Komisja, o której mówił Suski to sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, której jest przewodniczącym.

Podczas dyskusji na posiedzeniu powtórzył swoje słowa o Unii Europejskiej. Jego zdaniem "Unia zmusza nas do zrezygnowania z wyższości prawa polskiego nad prawem europejskim i grozi nam, jeżeli tego nie zrobimy, surowymi sankcjami". - To jest traktowanie jak niewolnika. Polska nie da się tak traktować, jesteśmy dumnym narodem i będziemy bronić swojej suwerenności i nie pozwolimy na tego typu okupację - powiedział.

- Ja mówiłem o tym, że nie pozwoliliśmy na okupację niemiecką, nie pozwoliliśmy na sowiecką i nie pozwolimy na brukselską - dodał. - Jeżeli państwo są pomocnikami w likwidacji suwerennego państwa polskiego, to jest mi bardzo przykro z tego powodu - zwrócił się do posłów opozycji.

Politycy o słowach Suskiego

Terlecki: jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań drastycznych

W ostatnich dniach krytycznie o Unii Europejskiej wypowiadał się też inny ważny polityk PiS - wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu powiedział 8 września, że "powinniśmy myśleć nad tym, jak najbardziej możemy współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii, ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia". - Jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, no to musimy szukać rozwiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili i wyszli. My nie chcemy wychodzić (…), ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i coś, co organiczny nasz rozwój - stwierdził.