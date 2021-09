Marek Suski o "brukselskim okupancie". Mateusz Morawiecki komentuje

Premier Mateusz Morawiecki skomentował słowa Marka Suskiego o "brukselskim okupancie". Podkreślił, że "wojna to było coś absolutnie niewyobrażalnego" i "z szacunku dla ofiar" on sam nie zamierza porównywać okrucieństwa wojny do dzisiejszych czasów.

Morawiecki o słowach Suskiego

O słowa Suskiego dziennikarze pytali w piątek premiera Mateusza Morawieckiego. - Nie należy porównywać tych dwóch porządków. Wojna to było coś absolutnie niewyobrażalnego. To było okrucieństwo po stronie niemieckiej, sowieckiej, jakiego Polacy nigdy wcześniej nie doświadczyli - podkreślił szef rządu.

Dodał, że "z szacunku dla ofiar strasznych zbrodni niemieckich nie chce porównywać do tamtego czasu naszych dzisiejszych czasów". - To zupełnie coś innego - powiedział.

Terlecki krytycznie o Unii Europejskiej

- Jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, no to musimy szukać rozwiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili i wyszli. My nie chcemy wychodzić (…), ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i coś, co organiczy nasz rozwój - stwierdził.