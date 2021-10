Marek Suski: niech żadna obca ręka nie ingeruje w nasze wewnętrzne sprawy

czytaj dalej

Trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby po tym, co wydarzyło się w czwartek, nie było odzewu społeczeństwa. Nawet jeśli było to inspirowane przez partyjnego lidera - mówiła w "Faktach po Faktach" doktor Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego. W niedzielę w wielu polskich miastach odbyły się prounijne manifestacje. To reakcja na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niektóre przepisy prawa UE są niezgodne z polską konstytucją.