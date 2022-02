Marek Suski krytycznie o Polskim Ładzie. Możliwe zmiany personalne w Ministerstwie Finansów

Kilka dni temu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział , że ci, którzy przygotowywali wprowadzenie Polskiego Ładu "na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli". Zapowiedział też wyciągnięcie konsekwencji personalnych.

Poseł PiS Marek Suski pytany był w piątek w Polskim Radiu 24 między innymi o medialne doniesienia dotyczące możliwej dymisji ministra finansów Tadeusza Kościńskiego oraz o to, kto miałby go zastąpić. - Tego ja nie wiem, to jest decyzja premiera - zaznaczył.