Marek Siwiec z orderem Jarosława Mądrego. "Rzadko taki gest robię"

Szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec w programie "Jeden na jeden". Opowiada o tym, jak został dwukrotnie uhonorowany ukraińskim orderem

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, w programie "Jeden na jeden" w TVN24 został spytany przez prowadzącą Agatę Adamek o order, który miał przypięty w klapie marynarki. Wyjaśnił, że to najwyższe ukraińskie odznaczenie, którym został uhonorowany dwukrotnie. I przypiął w piątek w związku z wizytą w Warszawie ukraińskiego prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego.

- To order Jarosława Mądrego, najwyższe odznaczenie ukraińskie - powiedział. Pierwszy raz, jak mówił, został nim odznaczony jako sekretarz stanu podczas wizyty prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Ukrainie. Drugi raz na zakończenie swojej kadencji w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdy przeszedł do Parlamentu Europejskiego.

- Wręczył mi go dwukrotnie prezydent Leonid Kuczma, jestem z tego bardzo dumny. Postać jak się okazuje historyczna, wiedzieliśmy o tym od dawna, wszyscy już o tym wiedzą - dodał.

Marek Siwiec z orderem Jarosława Mądrego w TVN24

Marek Siwiec z ukraińskim orderem

- Przypiąłem ten order, rzadko taki gest robię robię, po to, aby pokazać prezydentowi Zełenskiemu, że w kancelarii Sejmu (...) są ludzie, którzy dobrze myślą, mądrze myślą o Ukrainie - przyznał. - Mądrze to nie znaczy spolegliwie. Myślą interaktywnie, dużo o Ukrainie wiedzą i ten order to jest taki trochę sygnał: jest pan wśród ludzi, którzy pana dobrze rozumieją - wyjaśnił.

Osoby, o których wspominał polityk i spotkają się z prezydentem Ukrainy, to między innymi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i poseł KO Paweł Kowal. Siwiec dodał, że "gdy marszałek będzie rozmawiał z Zełenskim, to na pewno padnie stwierdzenie: "bohaterski naród". - Bo oni sobie na to zasługują - powiedział.

Order Księcia Jarosława Mądrego to ukraińskie odznaczenie państwowe, którym za zasługi dla kraju mogą być wyróżnieni także obcokrajowcy. Odznaczenie zostało wprowadzone przez prezydenta Leonida Kuczmę w 1995 roku. Przyznawany jest w pięciu klasach. Odznaczono nim w Polsce ponad 30 osób, między innymi Donalda Tuska, Szymona Hołownię, Radosława Sikorskiego czy Lecha Wałęsę.

Order Księcia Jarosława Mądrego V klasy Źródło: president.gov.ua

Zełenski w Warszawie. "Zobaczymy, czy to była gra"

Siwiec komentując w programie wizytę prezydenta Ukrainy w Polsce krytycznie odniósł się do konfrontacyjnej postawy Nawrockiego wobec Ukrainy. W niedawnym wywiadzie prezydent powiedział, między innymi, że "mam wrażenie, że my - Polacy - często nie czujemy się w tej relacji jak partnerzy".

Dowiedz się więcej: Trwają rozmowy delegacji Polski i Ukrainy RELACJA

Szef kancelarii ocenił, że jeśli to jest poza Karola Nawrockiego, "takie puszenie się", to "ja bym to jeszcze zrozumiał, bo czasami tak się uprawia politykę". Ocenił jednak, że "po dzisiejszym dniu zobaczymy, czy to była gra, czy to jest po prostu brak profesjonalizmu".

OGLĄDAJ: TVN24 HD