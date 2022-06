Sawicki o Girzyńskim: zbierał wokół siebie wianuszek paru osób i prowadził Kaczyńskiemu prosto do wagonika

Do ogłoszonego porozumienia rządu z kołem Polskie Sprawy nawiązał w "Tak jest" poseł Marek Sawicki (PSL). Mówił, że od ponad 25 lat zna posła Zbigniewa Girzyńskiego, który w przeszłości odszedł z PiS i jest członkiem Polskich Spraw. - On był zawsze tym, który gdzieś wychodził, a potem i tak zbierał wokół siebie wianuszek paru osób i prowadził Kaczyńskiemu prosto, że tak powiem, do wagonika - powiedział. Posłanka Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) oceniła zaś, że "niewątpliwie Jarosław Kaczyński ma w partii ogromny problem". - PiS stało się partią sytych kocurów i nie sposób tego nie zauważyć - powiedziała.