Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tak jest

Marek Safjan o sprawie Marcina Romanowskiego: to paradoks, na który zasłużył

|
Marcin Romanowski
Marek Safjan o sprawie Marcina Romanowskiego: to paradoks, na który zasłużył
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zachowanie Marcina Romanowskiego jest bulwersujące i jest pogardą dla państwa prawa - ocenił w "Tak jest" TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Marek Safjan. Fakt, że przepisy wprowadzone za rządów PiS są teraz niekorzystne dla byłego wiceministra sprawiedliwości, Safjan określił jako "prawdziwy paradoks".

W zeszłym tygodniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości i posła PiS Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego [list taki zapewnia oskarżonemu wolność pod określonymi w prawie warunkami - red.]. Przesyłkę nadano z terenu Naddniestrza.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2021 roku udział prokuratora w postępowaniu o wydanie listu żelaznego jest obowiązkowy i może on wyrazić sprzeciw.

- Jest to prawdziwy paradoks. Paradoks dzisiaj, na który zasłużył pan Romanowski - skomentował w "Tak jest" TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE prof. Marek Safjan.

"Bulwersujące" zachowanie Romanowskiego

Zdaniem prof. Safjana postępowanie Marcina Romanowskiego, ściganego za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, "to jest coś najbardziej bulwersującego". - To jest pogarda dla państwa prawa. To jest pogarda dla instytucji wymiaru sprawiedliwości. To jest pogarda dla polskiej konstytucji. To jest pogarda dla sędziów, którzy orzekają w tym postępowaniu - wymieniał.

- Muszę powiedzieć, że do tego wszystkiego skrycie się w bardzo dziwnej republice, która jest podporządkowana politycznie Putinowi, budzi najwyższy poziom krytyki i zbulwersowania. To właśnie dlatego mogę powiedzieć, że jego zachowanie zasługuje naprawdę na zdecydowane i rygorystyczne postępowanie - zaznaczył prawnik.

Marcin Romanowski w ocenie prof. Safjana nie zasłużył na list żelazny. - Uważam, że nie można liczyć na jego uczciwość i dobrą wiarę, że on przyjedzie i nie będzie z listem żelaznym mataczył, czy podejmował jakieś [inne] działania. (...) W moim przekonaniu całe jego dotychczasowe zachowanie przeczy jakiemukolwiek poziomowi zaufania, które można mieć w stosunku do jego osoby - wyjaśnił. 

Prof. Marek Safjan przeciw kandydaturze Macieja Berka

Profesor Marek Safjan podtrzymał swoją ocenę, że kandydatura Macieja Berka, byłego ministra ds. wdrażania polityki rządu, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego to zła decyzja Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem TK został zniszczony przez ostatnie 10 lat tak bardzo, że jego odbudowa jako instytucji wymaga "bardzo roztropnych, mądrych decyzji" i powinna się odbywać "krok po kroku".

- Żaden sąd w Europie, w Unii Europejskiej, nie został w taki sposób zdeformowany i zniszczony jak polski Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym wydaje się, że musimy zachowywać standard i koniecznie zadbać o to, by do Trybunału Konstytucyjnego były kierowane osoby, które cieszą się możliwie największą neutralnością polityczną - wskazał.

Zdaniem prof. Safjana sędziowie mogą mieć swoje poglądy polityczne, ale ważne jest, aby kandydatem na sędziego TK była osoba, która jest "nieutożsamiana z określonym środowiskiem politycznym". Błędem nazwał też założenie, że Maciej Berek uporządkuje sytuację w TK.

- Przyjmuje się, że to będzie zależało od odpowiednich środków, czyli skierujemy tam kogoś o bardzo zdecydowanym, zdeterminowanym zachowaniu i to rozwiąże sytuację. Nie o to chodzi - przekonywał prawnik. Jak tłumaczył, naprawienie sytuacji w TK to będzie długi, wieloetapowy proces. - Trybunał trzeba odbudowywać w sposób zupełnie inny niż typową instytucję polityczną, bo to nie jest instytucja polityczna - podkreślił.

OGLĄDAJ: Maciej Berek kandydatem do TK. "To niedobra decyzja"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Udostępnij:
Tagi:
Marek SafjanMarcin RomanowskiMołdawia. NaddniestrzeFundusz SprawiedliwościProkuratura KrajowaProkuraturaMinisterstwo SprawiedliwościprawoSądMaciej Berek
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Papież Leon XIV
Papież modli się za ofiary wypadku polskiego autokaru
Świat
imageTitle
Chwalińska ma ostatnią szansę przed US Open
EUROSPORT
imageTitle
Mistrz świata w Barcelonie. Wielki transfer potwierdzony
EUROSPORT
Cyberbezpieczeństwo
Cyberatak na Łotwie. Skradziono dane większości mieszkańców
BIZNES
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Setki skarg i kolejne kontrole. PIP sprawdza warunki zatrudnienia
BIZNES
Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro
Romanowski "uciekł do Rosji". "Co się takiego dzieje?"
fakty po faktach
Strażacy desantowani do płonącego drzewa
Wysoko w Tatrach zapaliło się drzewo
METEO
Autokar po wypadku
Węgierski sąd zdecydował w sprawie polskiego kierowcy. Organizator zabrał głos
Świat
shutterstock_2645052571 (1)
Seria pozwów i nowe zabezpieczenia. OpenAI zmienia ChatGPT
BIZNES
Dziecko, które pisało po gloriecie, było pod opieką dwóch kobiet
Dziecko z kredą i odnowiony za setki tysięcy złotych zabytek
Katowice
imageTitle
Nie żyje "włoski mistrz w pełnym znaczeniu tego słowa"
EUROSPORT
Kobieta została doprowadzona do prokuratury
Zniszczyli drona ukraińskich nastolatków, Tusk apelował do sprawców. Zatrzymania i zarzuty
Kujawsko-Pomorskie
Burze nad Jabłonowem w województwie lubuskim
Gdzie jest burza? Grzmi, pada i wieje
METEO
imageTitle
Były mistrz świata poprowadzi reprezentację Senegalu
EUROSPORT
Snusy
Hossa na rynku nikotynowych saszetek. Eksperci ostrzegają przed skutkami
BIZNES
Nastolatkowie na motorowerach nie mieli uprawnień
Zagrażali przechodniom. Nagrał nastolatków na motorowerach, odpowiedzą przed sądem
WARSZAWA
imageTitle
Wielka rywalka Niewiadomej-Phinney odgraża się przed mistrzostwami świata
EUROSPORT
pieniadze komputer shutterstock_2605179809 (1)
Plaga fałszywych inwestycji. Nowe ostrzeżenie
BIZNES
Pożary trawią Indonezję
Zasiewają chmury, aby walczyć z pożarami
METEO
Polska, więcej niż myślisz - Lewy-65
Polska rusza z dużą kampanią za granicą. Chce przyciągnąć turystów
BIZNES
imageTitle
Stara miłość nie rdzewieje. Polski kadrowicz wraca do byłego klubu
EUROSPORT
pole traktor shutterstock_2825376343
Rolnicy mają zyskać większą ochronę. Jest projekt ustawy
BIZNES
Wassim al-Asad
Kuzyn Baszara al-Asada skazany na śmierć
Świat
rafineria shutterstock_2759883205
Ceny paliw pozostają wysokie. Trump prosi Amerykanów o "cierpliwość"
BIZNES
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Dwie firmy chcą montować odcinkowy pomiar prędkości na Moście Poniatowskiego
WARSZAWA
Donald Trump
Trump opublikował mapę. Na niej "nowe terytorium USA"
Świat
Atak na ratownika medycznego
Bił, kopał, odgryzł palec. W Berlinie zatrzymano podejrzanego o atak na przemyskich ratowników
Rzeszów
Meta Platforms
Meta zabiera głos. "Nikt nie chce takich treści"
BIZNES
Nairo Quintana
Miało być huczne pożegnanie, jest "wstyd". Movistar w ogniu krytyki
EUROSPORT
Fotopułapka uchwyciła pumę
Fotopułapka uchwyciła pumę. Służby apelują o ostrożność
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica