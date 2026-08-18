Tak jest Marek Safjan o sprawie Marcina Romanowskiego: to paradoks, na który zasłużył Filip Czerwiński |

Marek Safjan o sprawie Marcina Romanowskiego: to paradoks, na który zasłużył Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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W zeszłym tygodniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości i posła PiS Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego [list taki zapewnia oskarżonemu wolność pod określonymi w prawie warunkami - red.]. Przesyłkę nadano z terenu Naddniestrza.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2021 roku udział prokuratora w postępowaniu o wydanie listu żelaznego jest obowiązkowy i może on wyrazić sprzeciw.

- Jest to prawdziwy paradoks. Paradoks dzisiaj, na który zasłużył pan Romanowski - skomentował w "Tak jest" TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE prof. Marek Safjan.

"Bulwersujące" zachowanie Romanowskiego

Zdaniem prof. Safjana postępowanie Marcina Romanowskiego, ściganego za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, "to jest coś najbardziej bulwersującego". - To jest pogarda dla państwa prawa. To jest pogarda dla instytucji wymiaru sprawiedliwości. To jest pogarda dla polskiej konstytucji. To jest pogarda dla sędziów, którzy orzekają w tym postępowaniu - wymieniał.

- Muszę powiedzieć, że do tego wszystkiego skrycie się w bardzo dziwnej republice, która jest podporządkowana politycznie Putinowi, budzi najwyższy poziom krytyki i zbulwersowania. To właśnie dlatego mogę powiedzieć, że jego zachowanie zasługuje naprawdę na zdecydowane i rygorystyczne postępowanie - zaznaczył prawnik.

Marcin Romanowski w ocenie prof. Safjana nie zasłużył na list żelazny. - Uważam, że nie można liczyć na jego uczciwość i dobrą wiarę, że on przyjedzie i nie będzie z listem żelaznym mataczył, czy podejmował jakieś [inne] działania. (...) W moim przekonaniu całe jego dotychczasowe zachowanie przeczy jakiemukolwiek poziomowi zaufania, które można mieć w stosunku do jego osoby - wyjaśnił.

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Prof. Marek Safjan przeciw kandydaturze Macieja Berka

Profesor Marek Safjan podtrzymał swoją ocenę, że kandydatura Macieja Berka, byłego ministra ds. wdrażania polityki rządu, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego to zła decyzja Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem TK został zniszczony przez ostatnie 10 lat tak bardzo, że jego odbudowa jako instytucji wymaga "bardzo roztropnych, mądrych decyzji" i powinna się odbywać "krok po kroku".

- Żaden sąd w Europie, w Unii Europejskiej, nie został w taki sposób zdeformowany i zniszczony jak polski Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym wydaje się, że musimy zachowywać standard i koniecznie zadbać o to, by do Trybunału Konstytucyjnego były kierowane osoby, które cieszą się możliwie największą neutralnością polityczną - wskazał.

Zdaniem prof. Safjana sędziowie mogą mieć swoje poglądy polityczne, ale ważne jest, aby kandydatem na sędziego TK była osoba, która jest "nieutożsamiana z określonym środowiskiem politycznym". Błędem nazwał też założenie, że Maciej Berek uporządkuje sytuację w TK.

- Przyjmuje się, że to będzie zależało od odpowiednich środków, czyli skierujemy tam kogoś o bardzo zdecydowanym, zdeterminowanym zachowaniu i to rozwiąże sytuację. Nie o to chodzi - przekonywał prawnik. Jak tłumaczył, naprawienie sytuacji w TK to będzie długi, wieloetapowy proces. - Trybunał trzeba odbudowywać w sposób zupełnie inny niż typową instytucję polityczną, bo to nie jest instytucja polityczna - podkreślił.

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